« Acheter, c’est voter »: consommer local devient un acte politique et citoyen

La baisse a été assez conséquente. Depuis la crise énergétique, des commerçants se plaignent d’une certaine frilosité des consommateurs. Les personnes sont très vigilantes à leur manière de consommer maintenant.

Beaucoup d’acteurs n’étaient pas préparés à ce pic-là durant la crise sanitaire. Les gens avaient plus de temps et il y avait une certaine panique aussi. Par exemple, je me souviens, il n’y avait plus de beurre, ni de lait dans les grandes surfaces : les personnes s’approvisionnaient alors chez les petits producteurs pour être sûre d’avoir assez. Les grandes surfaces n’avaient pas le temps de se réapprovisionner et puis les gens avaient peur de se croiser dans les espaces publics avec la propagation du virus.

Maintenant, la crise énergétique a-t-elle l’effet contraire ? Pousse-t-elle les consommateurs vers les supermarchés ? Les produits locaux coûtent-ils plus chers ?

Non, ils ne coûtent pas forcément plus chers, mais c’est un réflexe de se tourner vers les grandes surfaces. Les circuits courts ont, en fait, un coût plus juste. Après, il faut évidemment comparer ce qui est comparable parce que pour les transformations comme le lait ou les confitures, la crise a un impact. Mais les maraîchers, qui travaillent sur de petites surfaces qui sont peu motorisées, sont moins impactés. Et je suis convaincu que l’écart entre les grandes surfaces et les petits maraîchers va fondre comme neige au soleil. Certains ont déjà des prix plus attractifs avec des qualités nettement supérieures. On sait d’où vient le produit. Par exemple, je suis abonné aux pages d’épiceries (NDLR : sur les réseaux sociaux) et elles commencent à comparer leurs produits à d’autres grandes surfaces : au final, ce sont les épiceries qui sont moins chères. Les personnes qui veulent manger bio, c’est possible aussi avec les produits locaux.

Le local, c’est toujours bio ?

Souvent je dirais, pratiquement quasi tous. Même si certains produits ne sont pas labélisés « bio », on a encore la chance d’avoir une agriculture raisonnée. La plupart de nos maraîchers sont bio.

Vous parliez d’agriculture raisonnée. Ça consiste en quoi, dans nos régions ?

Ça tient compte du cycle naturel. Par exemple, dans nos régions qui sont fort herbagères et laitières, on a encore beaucoup de vaches dehors. Ici, on a encore la grande majorité des fermes qui réalisent du vrai pâturage. On a encore la chance d’avoir nos bocages, nos haies. Les régions sont boisées avec des prairies à côté, il y a une biodiversité qui est présente grâce à l’élevage. Les prairies permanentes sont une spécificité de l’arrondissement de Verviers, le Pays de Herve, etc.

Quel message Terre d’herbage veut-elle faire passer aux consommateurs ?

On veut communiquer de manière positive, on veut mettre la qualité de nos produits en avant et ne pas se lamenter sur la baisse de fréquentation. Et puis, ce n’est pas forcément plus cher dans les petites épiceries, ce sont souvent des familles, des gens qui sont passionnés par les produits. Ce sont des gens qui aiment les bonnes choses et qui vont dénicher les petites choses qu’on ne retrouvera pas forcément dans les grandes surfaces. Au final, ce sont des petites structures qui sont passionnées par ce qu’elles défendent. Et comme je dis toujours: acheter, c’est voter. Si on veut faire bouger les choses, c’est d’abord dans notre quotidien qu’il faut agir. C’est-à-dire que si on veut plus de local, on doit acheter plus de local et comme il y aura plus de demande, les modes de production s’adapteront. Le choix que le consommateur va faire orientera la manière de produire.

Tous les producteurs de Terre d’herbage sont à retrouver sur leur site.