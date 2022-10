Trois profils très différents

Enfin, Thibault Hamoir habite à Stembert. Il réalise des études d’architecture. Il a commencé par acheter une petite variété de gins. Au fil des années, sa collection s’est agrandie. Il a voulu passer un cap et confectionner son propre gin. Il a eu besoin de plusieurs mois pour tenter d’offrir la meilleure qualité possible. Il a dû réaliser plusieurs essais et des dégustations pour enfin trouver la recette idéale.