Les deux Verviétois avaient été interceptés avec 40 500 euros

Pascal (prénom d’emprunt), 33 ans, a écopé d’une peine de 40 mois de prison ferme et une confiscation de 9 350 euros, et sa compagne, âgée de 25 ans, a bénéficié d’une suspension du prononcé et d’une confiscation de 29 810 euros devant la cour d’appel de Liège, pour avoir mis sur pied un trafic de stupéfiants et avoir tenté d’emmener l’argent au Maroc pour y acheter un appartement. Le 13 septembre 2021, le couple a été arrêté à l’aéroport de Charleroi. Ce jour-là, le service des douanes a réalisé un contrôle des passagers à destination de pays hors de l’Union européenne dans le cadre du transport extracommunautaire d’argent liquide. Pascal a déclaré qu’il transportait 10 000 euros. En réalité, il avait 10 100 euros sur lui.