Feu de cuisine dans une habitation à Ensival

Les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau ont été appelés ce mercredi matin, vers 6h30, pour un feu dans un garage. Arrivés sur place, rue des Weines à Ensival, ils se sont rendu compte qu’il s’agissait en fait d’un feu de cuisine dans une habitation. « L’incendie a été vite maîtrisé et l’habitation saine et sauve », précise le commandant de la zone, Quentin Grégoire.