À cause de la crise, la boulangerie Damoiseau à Andrimont ferme momentanément

"Comme pour tous les boulangers, le coût de l’énergie est devenu trop élevé. Dernièrement, on avait décidé de fermer un jour de plus, le vendredi, et de couper un maximum de choses en attendant le dernier relevé pour l’électricité, raconte Mirelle Damoiseau. Malgré l’extinction du frigo à sandwiches, d’une chambre froide, de deux congélateurs et d’un frigo, on en est à 800 € par semaine. Je dors tellement bien que j’en suis à aider mon mari à l’atelier la nuit…"

Pour le couple d’artisans, cette situation n’est pas viable. "Si on ferme maintenant, c’est pour mieux revenir ensuite, lance-t-elle. Le but ici est de stopper l’hémorragie." Car il n’y a pas que l’électricité qui complique leur travail. "Notre four à pain fonctionne au mazout. Puis, il y a aussi la pénurie de certaines marchandises. Le prix d’autres matières premières a également doublé, sans pour autant conserver la même qualité, déplore Mireille Damoiseau. Prenons l’exemple du chocolat que l’on met sur nos éclairs, la boîte est passée de 70 à 100 €".

« Faire les choses correctement »

Les patrons ne veulent toutefois pas que ces augmentations se répercutent à outrance sur les clients. "On a augmenté ce qu’on pouvait mais les gens sont eux aussi pris à la gorge. On nous dit que les clients qui veulent du bon pain seraient prêts à mettre 5 ou 6 €. Pour nous, c’est hors de question. Le pain doit rester quelque chose d’accessible."

Dans le même esprit, ils ont aussi fait le choix de ne plus confectionner de tartes au riz. "Si l’on respecte la tradition, pour préparer un chaudron de riz, il faut le laisser cuire sur le gaz, pendant 4 heures. Demander plus de 9 € pour une tarte au riz 5-6 personnes, c’est impensable. Et on veut pouvoir continuer à faire les choses correctement."

Cette fermeture temporaire leur fera également passer à côté de la Saint-Nicolas et des fêtes de fin d’année. "On va faire une croix dessus. Il faudrait vraiment quelque chose d’exceptionnel et que ça bouge rapidement pour qu’on puisse rouvrir à ce moment-là", estime Mireille Damoiseau. Une commande, en prévision du Grand Saint est hélas arrivée cette semaine. "J’ai mis un mot sur Facebook pour que la marchandise puisse être écoulée d’ici samedi. Et cela devrait être le cas: nos clients ont bien répondu à notre appel".

Des clients compatissants

Si l’annonce de la fermeture en a surpris plus d’un, la majorité des habitués de la boulangerie les soutiennent. "On a de la chance. On a beaucoup de clients très chouettes, très compatissants, souligne l’Andrimontoise. Certains essayent de mettre un maximum de pains au congélateur. On remarque qu’ils viennent autant pour nous soutenir que pour la qualité de nos produits."

Il leur reste encore quelques jours pour faire leurs provisions. La boulangerie Damoiseau espère, évidemment, pouvoir les retrouver au plus vite. "Des clients me demandent où ils peuvent aller en attendant. On ne leur conseille qu’une chose: de continuer à se rendre chez de petits artisans."