Verviers: deux frères boxeurs poursuivis pour des faits de coups

Un des frères a répondu par la négative. "Justement, on nous apprend à ne pas réagir en donnant des coups !" Une réponse qui a fait dire au juge que l’apprentissage des deux jeunes hommes était à parfaire… Les intéressés doivent répondre de plusieurs scènes de coups commises dans leur quartier de Hodimont, à Verviers. Les deux prévenus ont préféré ne pas s’étendre sur les faits qui leur sont reprochés en estimant que les coups qu’ils ont reçus lors de leurs combats pouvaient altérer leur mémoire.

Le parquet général a tenu à souligner le rôle désagréable du père des intéressés qui n’est pas poursuivi pour ces faits, mais qui serait intervenu pour que ses fils portent des coups pour le défendre, lui. Le 19 février 2020, les deux frères se sont attaqués au boucher du quartier. Une scène qui a fait suite au fait que le père des intéressés avait eu un comportement inadéquat avec l’épouse du boucher… La victime a subi 10 jours d’incapacité de travail.

Le 2 octobre suivant, c’est le tenancier d’une pita qui a fait les frais du courroux des deux jeunes. Une scène qui a même provoqué des émeutes dans le quartier ! Une mise sous mandat d’arrêt ne les a visiblement pas calmés parce qu’après leur libération, ils se sont rendus dans une cour d’école pour tabasser un gamin. "Ça fait longtemps que l’on n’a plus rien fait. On essaye de rester dans cette voie-là. Un séjour en prison nous gâcherait notre futur." L’avocate de la défense a plaidé une peine de probation autonome. "On regrette tous les deux ce qui s’est passé", a poursuivi un des prévenus. "Si on pouvait retourner dans le passé, on le ferait. À partir de maintenant, on se tiendra à carreaux. Dans le quartier où l’on a grandi, ce n’est pas des excuses, mais il faut le vivre pour comprendre comment gérer les problèmes." La cour d’appel rendra son arrêt en novembre.