Theux: les travaux pour les deux terrains de padel ont commencé

Le chantier pour la construction de deux terrains de padel, au niveau du Tennis Club de Theux, a débuté ce mardi. « Cela démarre enfin (NDLR : les travaux ayant notamment été retardés par les inondations). On est très content. On espère la couverture du bâtiment pour mi-novembre et des terrains prêts pour fin décembre, début janvier », lance François Gohy, président de la Régie communale autonome, gestionnaire des lieux.