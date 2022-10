Douze mois de prison requis contre un policier impliqué dans un trafic d’anabolisants

Cet agent de la zone Fagnes avait été arrêté à la suite d’une perquisition, menée en septembre 2019, dans une salle de sport qu’il fréquentait, située rue Lucien Defays à Verviers. Cette perquisition avait permis de découvrir des produits dopants, une grosse somme d’argent ainsi que des armes cachées dans les faux plafonds. Dans des appartements, à l’étage de la salle de sport, les enquêteurs avaient aussi découvert des prostituées.

Si cinq personnes avaient été arrêtées immédiatement, elles sont aujourd’hui 18 à comparaître devant le tribunal correctionnel. Le propriétaire du bâtiment qui abritait la salle mais aussi les appartements à l’étage doit répondre des préventions de détention, vente et mise à disposition de produits anabolisants, de détention ainsi que de recel d’armes et de munitions. À ces préventions s’ajoutent des faits relatifs à de la prostitution.

"J’ai loué un des appartements au-dessus de la salle de sport à une dame. Elle y a fait des chambres pour accueillir des filles qui se prostituaient. Plus tard, elle en a loué un second où, son compagnon et moi-même avons effectué les transformations pour pouvoir y accueillir trois chambres", a expliqué le principal suspect, qui reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés. "Son activité était bien connue. Je savais que les chambres serviraient pour des activités de prostitution", a ajouté le prévenu, qui percevait un loyer de 650 euros par appartement.

La locataire reconnaît, elle aussi, les préventions qui lui sont reprochées. "Il y avait un total de 6 chambres. Je louais ces chambres aux filles à 60 euros par jour et je leur imposais un prix minimum de 100 euros les 30 minutes et 150 euros de l’heure pour dissuader certains clients." Pour les anabolisants retrouvés à son domicile lors d’une perquisition, elle assure qu’ils appartenaient à son compagnon qui, comme elle, est aussi poursuivi pour organisation et exploitation de la prostitution ainsi que proxénétisme hôtelier.

Sept autres prévenus sont, eux aussi, poursuivis pour de la détention de produits dopants. Pour ceux qui détenaient des produits anabolisants, le parquet à requis des peines de 1 600 euros d’amende.

Plusieurs armes ont aussi été retrouvées dans le cadre de l’enquête. Le ministère public a relevé la connaissance de l’origine illégale des armes que les prévenus concernés possédaient et le milieu particulier de la nuit dans lequel évoluait la majorité de ceux-ci.

L’ex-policier de la zone Fagnes n’est pas le seul agent impliqué puisque le parquet reproche à une jeune policière de la zone Vesdre, qui fréquentait la salle de sport, d’avoir révélé, peut-être de manière maladroite, des informations concernant l’enquête au principal suspect, qu’elle fréquentait lors de ses entraînements. Le ministère public ne s’oppose pas à une suspension du prononcé.

Pour les principaux prévenus, le ministère public a requis des peines de 40 mois et, en sus, une amende de 33 600 euros pour le propriétaire du bâtiment. La prévenue à l’origine de la maison close et son compagnon risquent 15 mois de prison et 32 000 euros d’amende pour les activités liées à la prostitution. Il faudrait encore y ajouter 1 600 euros d’amende pour les produits anabolisants.

La principale prévenue, qui organisait la prostitution au-dessus de la salle de sport, est poursuivie dans le cadre d’un second dossier. Un an après son interpellation et son incarcération, elle a tenté de relancer ses diverses activités d’indépendante. "Alors que cela ne fonctionnait pas et que j’avais besoin d’argent, j’ai eu l’occasion de louer un bâtiment ailleurs et d’y installer cinq nouvelles chambres", a reconnu la prévenue.

Pour le ministère public, la propriétaire de cet immeuble, situé rue Emile Vandervelde à Pepinster, et son compagnon étaient parfaitement au courant du projet. "Alors que la propriétaire connaissait la locataire et savait qu’elle émargeait au CPAS, elle lui a loué son bâtiment pour un montant de 1 200 euros mensuels sans poser aucune question ? Son compagnon dit ne pas être au courant alors qu’il a procédé à des travaux sur place ?"

Il réclame pour la principale prévenue une peine distincte supplémentaire de 1 an de prison et 24 000 euros d’amende. Pour la propriétaire et son compagnon, il demande des peines de 8 mois de prison et 12 000 euros d’amende. Il ne s’oppose pas à un sursis pour les peines de prison mais le refuse pour les amendes.

Les plaidoiries sont prévues le 8 novembre prochain.