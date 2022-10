Objectif Japon 2022 pour ces cinq jeunes

Sarah Delvaux est animatrice à la Maison de Jeunes "Le Grenier". Elle raconte la genèse du projet qui va permettre à cinq jeunes de s’envoler vers le pays du Soleil Levant. "En 2020, le confinement est généralisé. Les jeunes sont impactés, ils n’aspirent qu’à retrouver la liberté et se mettent à rêver. Leur idée est de partir au Japon, cela les séduit. Pour Ludo, Lou, Philippe, Léo, Zazie qui seront accompagnés par Jessica et moi-même, c’est un projet, un vrai qui demande de l’implication et de l’engagement sur le long terme. Un projet de Maison de Jeunes doit être construit sur les bases" CRACS "c’est-à-dire Citoyen, Responsable, Actif, Critique et Solidaire. Chacun propose donc son projet personnel et le groupe s’accorde sur les objectifs communs. Pour financer leur voyage qui durera du 22 octobre au 6 novembre, ils ont mis en place des stages, tenu des bars, organisé des événements, recherché des soutiens comme ceux du Bureau International de la Jeunesse et du Lions Club Hautes Fagnes. Ils ont bien sûr préparé leur voyage en se renseignant sur le pays et sa culture. Là-bas, ils visiteront les régions de Tokyo et du Kansaï. Les visites sont liées à leur projet personnel, la photographie, le journalisme, le dessin, les expériences sociales, l’écriture. Ils iront à la rencontre de leurs correspondants et seront des ambassadeurs lors d’une conférence proposée pour d’autres étudiants dans les locaux de l’ambassade de Belgique. Là, ils parleront des maisons de jeunes, du CRACS, de leur environnement, de leurs projets et de leur expérience sur place. Un ami japonais, fan de la Belgique et du Cwarmê, Ryoji Sawada les a beaucoup aidés notamment pour l’obtention des visas et le traducteur Julien Legrand est Spadois." Une exposition est prévue au retour.