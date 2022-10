Archives déménagées, numérisées et accessibles au public rue de Biolley à Verviers

Jean-François Potelle, responsable du Service des Archives de la Ville. ©Eda S.RE.

Ce sont pas moins de 3 kilomètres d’archives jusque-là rangées place du Marché dans un grenier exigu qui ont été déménagés en février et mars dernier vers ce nouveau dépôt à l’arrière de la place Sommeleville. Sur place, on y trouve – côté ancienne carrosserie – deux niveaux de 400 m2 chacun. Le sous-sol est devenu une surface de stockage et le rez-de-chaussée est divisé en une salle de réunion, un local pour les groupes scolaires, des bureaux, une salle de scan et des espaces de consultation. À noter que deux salles ont été baptisées salle Pierre Lebrun, professeur historien qui a largement contribué à l’étude de l’histoire de Verviers et salle Jacques Wynants, historien fait citoyen d’honneur de la ville à titre posthume en 2019. Côté bâtiment reconstruit, on retrouve quatre niveaux de 100 m2 chacun dont trois réservés au stockage d’archives et un quatrième accueillant une zone de réception et de tris d’archives ainsi qu’un espace réservé à la bibliothèque de la Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire.

Le service des Archives donne accès à des collections de journaux (lire ci-contre), aux archives de la Ville et des anciennes communes fusionnées avec Verviers, à un fonds d’archives relatives aux deux guerres mondiales ainsi qu’aux Fonds Jacques Wynants et Simonis. Il restera à rapatrier prochainement les archives de l’ancienne Banque nationale rue des Martyrs et les archives de type État-Civil et population de la place du Marché lorsque les services communaux seront réunis dans la cité administrative. On retrouvera aussi, à terme, les collections du Centre de Documentation sur la Laine (actuellement au CTLM) et d’autres collections de la bibliothèque. (Fonds Weber, manuscrits et livres anciens).

Vers un accès en ligne à de la doc d’intérêt historique ?

Les archives du journal Le Jour depuis 1894