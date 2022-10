Un nouveau Salon gris pour le centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont

"Cette transformation était dans les projets du conseil d’administration depuis une dizaine d’années, rappelle Alexandra Philippe, la directrice. Nous avions la volonté et l’énergie pour réaliser ces travaux, les fonds – que nous avions mis de côté durant plusieurs années – ainsi que l’autorisation du Collège. Il ne nous manquait que le temps". En effet, en plus de ses propres activités, le centre culturel accueille également des événements privés mais aussi organisés par la Ville. "Cela représente entre 120 et 140 manifestations par année", note-t-elle. Dont certaines qui investissent les lieux longtemps, comme les Francofolies de Spa et le Royal Festival.

Durant les deux années de crise sanitaire, l’équipe technique, composée de Cali, Christian, Éric, Laurent et Stéphane, a œuvré pour revoir complètement cet espace. De la peinture à l’habillage des murs avec un tissu acoustique, en passant par la construction du gradin, elle a réalisé elle-même bon nombre de travaux. Un nouveau système d’aération et de nouveaux sièges ont aussi été installés. En marge de ce chantier, d’autres rénovations ont été effectuées dans les autres salles et le théâtre Jacques Huisman.

"On a envie de faire du Salon gris une salle polyvalente avec du théâtre, des conférences, des concerts mais nous allons également la mettre à disposition d’artistes pour des résidences et des 80 associations des 3 communes qui font partie de notre centre culturel", précise Alexandra Philippe. En ce sens, deux loges lumineuses ont aussi été créées. "Mieux isolé et plus petit, le Salon gris nous sera aussi utile cet hiver, avec la crise énergétique". Le coût total de cette transformation s’élève à 160 000 €, dont 40 000 € de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le groupe Kowari en ouverture

Si le premier "vrai" concert est prévu vendredi prochain, le Salon gris a accueilli sur sa scène pour cette soirée inaugurale, le groupe Kowari. "Il mêle musique instrumentale et électronique, décrit Alexandra Philippe, la directrice du centre culturel. Et il reviendra chez nous l’année prochaine, dans le cadre de la saison 2023". À vos agendas.