Xhendelesse: le projet de liaison douce expliqué lors du prochain conseil

Herve souhaite que les usagers de la mobilité douce puissent relier ses différents villages au centre-ville. Des aménagements sont ainsi prévus pour 1 335 000 euros, dont 500 000 de subsides wallons (Piwacy). Parmi ces derniers, une liaison cyclo piétonne doit relier l’arrière de l’école de Xhendelesse avec le carrefour de la rue du Bief et de la rue des Marronniers en suivant le tracé d’un chemin de terre existant. Mais comme l’indiquent des panneaux accrochés tout au long du sentier qui clament "Oui au chemin cyclo piéton existant, Non à une piste bétonnée et à un projet disproportionné !", certains riverains ne voient pas ce projet d’un bon œil. "Il y a en effet eu un dépôt de pétition et quelques réclamations dans le dossier", confirme l’échevin de l’Aménagement du territoire, Bernard Allelyn. L’enquête publique se clôturait le 15 septembre dernier, la ville prévoit de répondre aux réclamations lors du conseil communal de ce 24 octobre 2022. "Le dossier sera expliqué en long et en large. On a toutes les explications pour justifier comment cela va être fait. Ce ne sera pas du tout une autoroute comme cela a été présenté", avance l’élu. Et de poursuivre: "On suit les largeurs imposées par la région, c’est-à-dire, 2,5 mètres pour une bande cycle piétonne bidirectionnelle… Par conséquent, si on la faisait passer par le chemin déjà existant, on devait l’élargir ce qui impliquait d’arracher une des haies. Quand on est allé voir sur place avec le bureau d’étude, on s’est rapidement dit que c’était dommage et que c’était peut-être plus pertinent de garder le chemin pour les piétons et de faire la bande cyclo piétonne au-delà de la haie, sans l’arracher… On peut dire que c’est large, mais cela permettra à chaque utilisateur d’avoir son espace".