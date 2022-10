Musée de Baugnez: une partie de la collection exposée au Malmundarium ? (+ autres nouvelles du conseil communal)

Presque un mois plus tard, une bonne nouvelle éclaircit (un peu) le ciel ardennais. Si elle ne peut se permettre de reprendre le flambeau ( "On ne peut pas reprendre toutes les activités qui sont présentes sur notre territoire", nous expliquait le mayeur Jean-Paul Bastin), la Ville de Malmedy aimerait rapatrier une partie de la grande collection au Malmundarium.

"Un des plus beaux musées historiques de notre territoire va fermer ses portes. C’est un véritable attrait touristique. Quels sont vos plans pour perpétuer la mémoire des crimes commis dans notre région lors de la Seconde Guerre mondiale ?", a interrogé l’élue Josianne Warland (Ecm) lors du conseil communal de jeudi soir. Ce à quoi l’échevin du Tourisme André Hubert Denis (Alternative) a répondu: "Nous sommes en contact avec les propriétaires de ce musée, qui est une propriété privée. Pour voir les possibilités concrètes de récupérer une partie des œuvres qui y sont exposées. Et de les localiser, en cas d’accord, ici au Malmundarium. Nous faisons tout ce qui est possible, notamment vis-à-vis des collections du massacre de Baugnez et de la Bataille des Ardennes." "Je compte sur vous, car c’est important pour Malmedy", a conclu Josianne Warland. Une décision devra tomber rapidement, la date de fermeture approchant à grands pas…

Pour rappel, le restaurant qui jouxte le musée, le Five Points, ne sera pas impacté par l’arrêt du musée. "Il reste ouvert", nous précisait en septembre Mathieu Steffens, co-propriétaire de "Baugnez 44".

L’aide à l’investissement augmente, une patinoire pour rollers

Les coûts énergétiques étaient au cœur du débat malmédien, lors du conseil communal du 20 octobre.

Pas de patinoire à glace

L’échevin André Hubert Denis a confirmé qu’il n’y aura pas de patinoire à glace au centre de Malmedy, comme le voulait la coutume. "Mais il y en aura une pour rollers, de la même dimension, sous chapiteau", a-t-il précisé. Autour, dix chalets gourmands sont prévus, ouverts les vendredis, samedis et dimanches.

Une patinoire pour rollers à Malmedy, comme dans la série à succès Stranger Things. ©Courtesy of Netflix

Pas d’écran géant pour le Mondial et des horaires différents pour les décorations hivernales

Sur une question du conseiller Entente Communale Pascal Servais, le bourgmestre Jean-Paul Bastin (Atl.) a soutenu que "rien ne sera prévu par la Ville" en termes d’organisation ou d’encadrement par rapport à la prochaine Coupe du monde de football. "Chacun aura le loisir de regarder, de ne pas regarder, d’être chez soi ou dans un café." De son côté, l’élue Catherine Schroeder (Alt.) a annoncé que l’horaire de l’éclairage de fête est revu: de 16h30 à 22h entre le 2 et le 22 décembre, de 16h30 à minuit trente pendants les deux semaines de vacances.

Soutien aux boulangeries

En évoquant la modification budgétaire communale, deuxième du nom, l’échevin des Finances Simon Dethier (Atlernative) a évoqué (entre autres) un soutien financier de 1 000 euros aux boulangeries malmédiennes. Leader du groupe d’opposition, Jean-Marie Blaise s’est étonné que des secteurs de type boucherie ne reçoivent pas une telle aide. "Nous avons contacté l’Union wallonne des entreprises: c’est manifestement les boulangers qui sont les plus touchés. Nous voulions donc intervenir rapidement pour eux", a répliqué Simon Dethier. Et de souligner que les autres commerçants peuvent faire appel à la prime à l’investissement prévue par la Ville, qui passe d’ailleurs de 2 000 à 3 000 euros et peut dorénavant être sollicitée deux années consécutives.