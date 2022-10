Besoin d’un tiers lieu rassembleur en Pays de Herve ?

"Dans les premiers résultats de l’enquête, on voit déjà qu’il y a un besoin d’un lieu rassembleur qui soit très modulable", rapporte Elsa Feret, chargée de mission citoyenneté au GAL Pays de Herve. Cet espace cherche à encourager la coopération et la solidarité sur le territoire et à accentuer les échanges entre citoyens, acteurs privés et acteurs publics. "On fait vraiment un appel à toutes les idées que ce soit du secteur associatif, que des indépendants qui cherchent des bureaux, on est vraiment intéressés de savoir ce que les gens recherchent. L’idée est que cela puisse mélanger différents publics. Ce n’est pas un type de lieu qui existe a priori dans la région."