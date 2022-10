Sauver l’église de Pepinster, ce patrimoine exceptionnel de Wallonie qui a subi les affres du temps et des inondations

Si son toit fuit depuis belle lurette et son état général est plutôt vétuste, l’intérieur a été, lui, complètement saccagé des suites des inondations de juillet 2021. "Les inondations sont passées par là mais il y a aussi deux, trois dossiers qui cheminent depuis quelques années, notamment le dossier de rénovation de la toiture. Un dossier à 600 000 euros. Si on ne fait pas la toiture avant de rénover l’intérieur de l’église, on aura fait le chantier à l’intérieur pour rien. La toiture perce. Près de la chapelle, on a des grandes flaques. Elle a plus de 100 ans, les ardoises sont à remplacer. On a un gros budget rien que pour ça".

En effet, le collège a demandé aux conseillers communaux d’approuver le budget de l’exercice 2023 de la Fabrique d’église en question qui nécessite une intervention communale de 8 292 euros à l’ordinaire et une intervention à l’extraordinaire de 263 436 euros qui se clôture par des recettes et des dépenses à 1 796 890 00 euros. "Une somme pharaonique, ajoute l’échevin. Des montants élevés en ces temps compliqués mais ce sont des dossiers qui cheminent depuis de nombreuses années, il faut les inscrire au budget. C’est du patrimoine, on doit le sauver. On a un joyau à préserver, on doit y aller même si c’est difficile".

Des montants qui doivent être inscrits au budget afin de pouvoir prétendre à une subsidiation de l’ordre de 70% de l’AWaP, l’Agence wallonne du Patrimoine. Les demandes d’aides sont d’ailleurs en cours. "On attend des réponses", ajoutait l’échevin hors conseil communal.

Orgues, pas de suite

L’autre dossier relatif à la rénovation des orgues devra par contre attendre, comme l’affirme le bourgmestre Philippe Godin. "Je ne vois pas comment on pourrait financer cela cette année ou même l’année prochaine. Il faut se concentrer sur les priorités de la Commune et elles sont bien ailleurs. Il faut préserver et protéger le bâtiment mais budgétairement parlant, on ne se permettra pas d’aller investir dans les orgues", conclut le bourgmestre.

Le collège ayant bon espoir de débuter les travaux de toiture dans le courant de l’année 2023. Ceux du presbytère commenceront, eux, dans les mois à venir.

L’ensemble des conseillers a voté favorablement en vue de faire avancer le dossier.

Et aussi

1. Travaux à l’école Croix-Rouge Le conseil a approuvé les conditions et le mode de passation pour le marché de rénovation de l’École Croix Rouge qui a été attribué à Arthesia, bureau d’architectes d’Aywaille. Menuiseries extérieures et intérieures, peinture, électricité, crépi, isolation, bardage, couverture, charpente et abords seront rénovés. Les montants sont de l’ordre de 250 000 euros, un coût qui pourrait évoluer avec l’inflation et le prix des matériaux. "On s’attardera dans le futur à l’école Wegnez-Centre", assure Philippe Godin, le bourgmestre.

2. Quid du hall Jean Simon ? Suite à une question de l’opposition socialiste à travers la voix de la conseillère Sophie Mottard sur l’avenir du Royal Club gymnastique "Les Pepins" qui s’est trouvé démuni d’infrastructures (il est abrité par d’autres clubs), Philippe Godin, le bourgmestre, a reprécisé "la volonté certaine " d’avancer vers la rénovation du hall Jean Simon avec un début des travaux espéré pour le premier semestre 2023. "Nous attendons les chiffres que la compagnie d’assurances va nous allouer pour remettre en état le hall" dans ses dimensions actuelles avec "peut-être une petite extension de 20 mètres carré pour des raisons techniques". Le collège a mis de côté l’idée de décrocher les subsides Infrasports qui auraient abouti à "sept années" d’attente avant de débuter les travaux.

3. Comptes 2021 Les comptes du CPAS et de la Commune pour 2021 ont été présentés aux conseillers. "Les résultats sont en fonction de la situation catastrophique que nous avons vécue", fait ici référence aux inondations Virginie Gillet, la directrice financière, appuyée par le bourgmestre. "On est face à un compte qui n’a rien à voir avec la réalité. On passe de 1 800 000 euros de boni ces dernières années à 4 800 000 euros. Et de 1475 000 euros de subsides à 6 600 000 euros en 2021". Ceci étant le résultat des différentes aides et subsides décrochés par la Commune suite au sinistre. On apprend par ailleurs que 5% de la population a quitté Pepinster suite aux inondations, "5% de recettes en moins au niveau IPP et précompte immobilier", ajoute Philippe Godin.