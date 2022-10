Le rendez-vous des passionné(e)s de santons, à Verviers (photos)

C’est une dizaine d’artisans que nos compatriotes ont pu rencontrer à Verviers. "Les Belges sont amoureux de la Province et ce sont des passionnés de santons. Eux, ils viennent me voir dans mon atelier à la belle saison. Et ça me paraît normal de venir leur dire bonjour en retour ", raconte Stéphane Campana, santonnier. Les visiteurs ont pu admirer une variété de santons: des grands allant jusqu’à 30 cm, des miniatures ou des bâtiments typiques du Sud, bref il y en avait pour tous les goûts.

Des kits de construction

"À la base, quand je l’ai fait, c’était pour les enfants. Parce que c’est accessible aux enfants à partir de 8 ans. Mais maintenant je m’aperçois qu’il y a plus d’adultes que d’enfants ", sourit Stéphane Campana, originaire de Marseille et qui a installé son atelier à Aubagne, "le berceau du santon et la capitale du santon".

Stéphane Campana présente le kit de l’étable, à monter soi-même. ©Cindy THONON

Il y a 10 ans, il a développé Le Santon Créatif, "je me suis inspiré des LEGO avec une matière noble qu’est la terre plutôt que le plastique", explique-t-il.

Ce sont des kits qui vous invitent à réaliser votre propre fontaine ou encore votre étable. La formule séduit les grands comme les petits.

De plus, il fournit des tuiles et des briques en vrac qui offrent d’autres possibilités créatives. "Il y a des personnes qui reproduisent leur maison d’enfance par exemple, il y a beaucoup des passionnés. "

Des armoires à crèches

"Mon métier me fait travailler les miniatures et j’avais une petite armoire que je peignais. Je suis allé me coucher et, le lendemain, les santons étaient rentrés dans la crèche", plaisante Jean-Marie Combe, ornemaniste (un artisan qui réalise des ornements) du XVIIe et XVIIIe siècle.

Jean-Marie Combe posant avec une création toute récente. ©Cindy THONON

Depuis, il n’a plus arrêté et s’est laissé séduire par cette autre facette de son métier. "Je suis le seul à le faire depuis pratiquement 35 ans. Ces armoires à crèches nous permettent de découvrir le monde entier. "

Il a travaillé avec l’Australie, les États-Unis ou encore la Suisse. Les armoires à crèches sont confectionnées avec le carton dur arrière des calendriers: "Je découpe le carton, je l’amène dans un bain de colle de peau de lapin et de peau d’os. Quand il est presque à déliquescence, je le jette sur une plaque de marbre froide. Et ça devient plus dur que le bois".

Une tradition du Sud

Les santons provençaux sont une tradition du Sud de la France qui, petit à petit, a gagné nos régions jusqu’à notre ville de Verviers. La tradition de la crèche avec les santons est apparue vers le XVIe siècle, c’était uniquement dans les églises qu’on les retrouvait. Vers le XVIIIe siècle, il apparaît que la première crèche ait été repérée à Marseille.

Des santons habillés de près de 30 cm de haut, de plus en plus rare de nos jours. ©Cindy THONON

Au fil du temps, les santons se sont diversifiés, en plus des personnages présents dans la crèche, les corps de métier sont apparus comme le poissonnier, le boulanger, les danseuses…

«Chantons en santons», des chansons mise en scène avec des santons. ©Cindy THONON

À la 3e foire aux santons de Verviers, d’autres personnages ont été aperçus comme les personnages du Lumeçon, de la tradition du Doudou à Mons et son dragon, Georges Brassens ou encore des scènes de chansons populaires repris sous l’appellation "Chantons en santons".

La créativité n’a pas de limite dans le monde du santon.