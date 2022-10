"Dans le contexte actuel de la flambée des prix et de l’énergie", commence le conseiller Franck Gazzard (Alternative Plus), avant de poursuivre "ce contexte devrait pousser notre ville à plutôt favoriser, pour les personnes qui le souhaitent, d’habiter dans un logement qui nécessite moins de frais d’énergie et de chauffage". L’opposition a proposé une modification de la taxe progressive, afin de ne l’appliquer qu’aux logements disposant d’une performance énergétique insatisfaisante dans un premier temps. L’idée défendue est de "permettre aux personnes de se loger à un coût moins élevé" conclut le conseiller.

La bourgmestre, Sophie Delettre (MR), n’a pas tardé à rebondir: "Ce n’est pas la politique que la majorité mène depuis le début de la mandature. Nous sommes plutôt à la recherche de la qualité de logement et pas des logements de petite superficie". Elle a rappelé que les logements repris dans cette catégorie ne dépassent pas 28 m2, "ce qui est très petit et fort heureusement nous en avons de moins en moins" a-t-elle souligné.

Franck Gazzard a cependant insisté sur la condition de salubrité reprise dans sa proposition en admettant que la taille était effectivement faible. Mais il a répété que cette possibilité pouvait convenir à certains revenus plus faibles.

La bourgmestre a nuancé le permis et les rapports qui étaient délivrés. "Malheureusement, le rapport dont vous parlez n’est pas toujours objectif. Nous avons déjà pu le constater avec le service du logement et le service des affaires sociales précédemment." Elle détaille que si le permis de location est favorable, la commune est obligée de le délivrer en martelant que le rapport n’est pas toujours objectif et "automatique".

Yves Libert (Osons Spa) ajoute que le rapport entre la taille du logement et le loyer n’existe pas, le loyer est souvent exorbitant. "Dire que ça permettrait à des personnes avec un moindre revenu de pouvoir se loger décemment, je ne suis pas convaincu. " Il ajoute: "Des divisions d’immeuble qui aboutissent à loger des personnes dans des cagibis pour des loyers qui sont indécents, ça existe encore".

Opposition et majorité resteront en désaccord sur ce point, l’augmentation de la taxe a donc été votée avec un "non" franc d’Alternative Plus. La taxe sur les logements de superficie réduite offerts en location passera donc de 209 euros à 237,31 euros à l’exercice 2023-2025.

Pas de soutien pour la diffusion du Mondial

1. Spa n’aidera pas à la diffusion de la Coupe du Monde au Qatar

Le conseiller Yves Libert (Osons Spa) a demandé à l’ensemble des membres du conseil communal de refuser toute participation de la ville de Spa d’un événement proposant la diffusion au public des matchs de la Coupe du Monde au Qatar. Il a évoqué les conditions de travail déplorables, dont 6 500 travailleurs qui seraient décédés sur les chantiers, ainsi que les problèmes environnementaux que cet événement soulève. "Nous sommes une instance démocratique, on ne peut pas accepter de soutenir ou d’être associé à un événement qui a, à ce point, renié les droits humains ". L’accord a été voté unanimement en précisant que la commune n‘interdit pas les événements privés, elle ne les soutiendra pas financièrement.

2. Une fuite d’eau qui revient cher

Une augmentation de 72 000 € au budget initialement prévu a été ajoutée concernant les fontaines publiques. Le montant comptabilise les fuites de fontaines de 2021. La bourgmestre Sophie Delettre (MR) rassure, le système Easy Conso a été mis en place pour éviter de se retrouver dans la même situation que l’année dernière. Des explications qui n’ont pas pu satisfaire l’opposition, Alternative Plus.

3. Plus de participation citoyenne demandée

La conseillère Fabienne Dorval (Alternative Plus) se désole du manque de participation citoyenne concernant l’appel à projets "Cœur de Village". "C’est un problème récurrent car l’aménagement du centre-ville subit la même chose: pas de consultation du citoyen. " Les démarches administratives sont longues pour la remise de l’appel à projets, justifie l’échevin Nicolas Tefnin, cependant la mise en place de la consultation citoyenne sera possible prochainement rassure-t-il.