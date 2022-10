Foire aux macarons de Dison : « La recette doit bien avoir 70 ans maintenant ! »

Le Visétois qui s’est installé en mars dernier s’adapte petit à petit aux coutumes de nos régions dont l’emblématique foire aux macarons. Durant ses recherches, il se rappelle avoir lu un article évoquant la manifestation à laquelle ses prédécesseurs avaient participé et il a donc décidé de perpétuer la pratique afin de continuer à faire vivre le folklore.

Une recette disonaise

"Monsieur Snackers a hérité de la recette de Monsieur Mackels et nous, on a hérité de cette recette ", raconte le boulanger. En effet, Marcel Mackels, boulanger disonais reconnu notamment pour son célèbre massepain, a transmis la recette des célèbres rochers dorés au boulanger batticien, "c’est une recette qui doit bien avoir 70 ans maintenant".

Pour sa première participation, Michael Mariutti proposera une recette d’antan chargée de souvenirs pour les Disonais. Le travail a déjà commencé en coulisse, "on a fait pas mal d’essais, même durant les jours de fermeture, on va continuer pour être sûr d’avoir la recette bien en main. Ce n’est pas parce que vous avez la recette et les ingrédients que vous aurez le bon résultat . On fera aussi découvrir nos cognous, c’est une recette de ma grand-mère. On proposera nos spéculoos parce qu’on les fabrique à la main, à l’ancienne, une recette de famille aussi", explique-t-il. En plus, de cela, seront présentes la tarte au riz et les gaufres d’Eugène. Leur stand sera situé près du rond-point de l’ING.

Un rendez-vous incontournable

Chaque 3e lundi du mois d’octobre annonce la foire aux macarons. Ce qui vous attend ce lundi 17 octobre, ce sont près 245 exposants proposant les célèbres macarons. La foire s’est diversifiée et propose aussi des fruits, des légumes… ou encore des fabrications de nos artisans locaux. Et la foire aux macarons, c’est aussi surtout un prétexte pour revoir de vieilles connaissances. La foire fermera ses stands à 22h et il faudra attendre un an pour y retourner.