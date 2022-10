Renaud Daele, originaire de Dison, totémisé Lapin, a embrassé la fonction de grand chef de l’unité scoute de Dison. "C’était une manière de rendre ce que j’ai appris. En plus, il y a une équipe super dynamique, c’est motivant et super stimulant, explique-t-il. Quelque part, ça m’amusait de pouvoir organiser un tel événement aussi. Et là, on y est !"

Aux origines…

En 1942, Jacques Peters fonde l’unité des scouts disonais, suivie en 1957 de l’unité des guides créée par Simone Dejong, Madeleine Henkinbrant et Marylène Grosjean. En 2019, les guides et les scouts fusionnent, grand changement pour les membres. "Il faut parfois pouvoir faire le deuil de quelque chose pour aller de l’avant. Après, on essaye de garder les valeurs des deux unités, c’est important de maintenir l’histoire et de ne pas balayer d’un revers de la main tout ce qu’il y a eu dans l’autre unité. " Cependant, cette fusion était nécessaire: "À l’époque, aucune des deux unités n’aurait pu survivre seule." La diminution des membres était importante et ce choix a payé. Ça a permis de rassembler cette année une centaine de membres, animés et animateurs confondus. "Les chiffres ne cessent d’augmenter. Le fait d’avoir rassemblé les unités, ça apporte une plus-value."

Fêter ces anniversaires, "c’est l’occasion pour chacun de revoir des souvenirs de son enfance et/ou son adolescence". Ce samedi 15 octobre (lire le programme complet ci-dessous), de nombreuses photos des guides et scouts seront affichées dans un photomontage qui retracera l’histoire des deux unités. D’anciens objets comme des foulards ou encore le chapeau du premier scout seront aussi exposés. Une capsule temporelle sous forme de boîte sera à disposition de tous pour déposer un message destiné aux générations futures. La capsule sera ouverte dans 20 ans.

Melchior Wathelet, scout un jour…

L’unité de Dison a accueilli de nombreux membres depuis 80 ans dont un bien connu dans la région verviétoise: Melchior Wathelet.

Blaireau (à gauche) sera présent vendredi soir pour fêter ce double anniversaire.

Melchior Wathelet, membre de l’unité scoute de Dison, totémisé Blaireau, passera fêter le 80 anniversaire des scouts et le 65 anniversaire des guides.

Il sera notamment présent aux festivités du vendredi 14 octobre à la cave bières de l’unité scoute qui a occupé une grande partie de sa jeunesse et de ses souvenirs.

"C’est important comme pour mon épouse, mon fils, la famille et beaucoup d’amis de la région d’être présents. C’est toujours un plaisir de se rappeler et de se revoir. Je viens d’aller rechercher mon foulard, j’ai ma croix scoute. C’est vraiment quelque chose d’important dans la vie, c’est un passage qu’on n’oublie pas ", nous confie l’ancien vice-Premier ministre.

Il se souvient de son parcours en tant qu’animé, animateur et ensuite Akela, chef de meute des louveteaux, durant 5 ans. "Dans les années 90-2000, je suis devenu chef d’unité à la 17e(NDLR: unité du Duché de Limbourg de Dison)".

Il est toujours resté attaché à l’unité scoute et guide, à l’époque par l’intermédiaire de ses enfants, et maintenant via ses petits-enfants qui sont toujours dans l’unité.

Un week-end chargé

Les festivités se dérouleront sur le terrain du FC Hellas, rue Ma Campagne, 60, à Dison, un site plus grand pour accueillir l’ensemble des membres et visiteurs. "L’idée est de pouvoir créer des synergies entre les différentes associations qui existent dans la région et mutualiser nos forces." Le site appartient à la communauté hellénique avec laquelle l’unité a de bons contacts.

Le vendredi 14 octobre, la 17e unité du Duché de Limbourg de Dison organisera une traditionnelle cave à bières dont elle a le secret, accompagnée d’une ambiance musicale sur mesure avec le groupe MirKo. Le duo de musiciens se compose d’anciens membres, une fierté pour l’unité de Dison. La soirée se poursuivra en compagnie du jeune groupe Rock Hover feel.

Le samedi 15 octobre, place à une journée complète pour faire découvrir le scoutisme avec des constructions en bois, de l’initiation au montage d’un camp scout, un grand jeu de piste ou encore une grande veillée. Une journée pour plonger dans l’univers du scoutisme en présence de membres de l’unité.

Toutes les informations sont à retrouver sur leur événement Facebook.