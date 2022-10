Elle a sélectionné une petite centaine de cartes postales représentant le Limbourg d’autrefois dans les archives communales pour les présenter au public. "Les cartes postales représentent les différentes entités de la commune soit Limbourg, Bilstain, Dolhain, Goé et Hèvremont et ont été reproduites et agrandies en format A4, détaille la directrice de la bibliothèque, Marie-Hélène Van Bossche. Il y a un réel intérêt des personnes plus âgées et des jeunes dans les écoles pour l’histoire de Limbourg."

De nombreuses anecdotes

On y découvre ou redécouvre de nombreuses rues au look d’un temps révolu, des lieux divers disparus ou profondément changés, des bâtiments emblématiques de jadis et surtout de nombreuses anecdotes et commentaires pour enrichir sa connaissance.

"Chaque carte postale est accompagnée d’un texte rédigé à partir de plusieurs sources", telles que les Carnets du Passé édités par l’association Les Visiteurs du Passé, les anciens numéros du journal Les Nouvelles édité à Dolhain, de nombreux ouvrages traitant de l’histoire de Limbourg (notamment ceux de la bourgmestre Valérie Dejardin mais pas que) ou encore les archives Zimmermann léguées par la famille à la bibliothèque.

Sans toutefois révéler tout le contenu de l’exposition encore visible jusqu’au 22 octobre, Marie-Hélène Van Bossche confie une anecdote: "Je pense à l’hôtel des puces, rue de l’Escalade, qui accueillait ce qu’on appellerait aujourd’hui des sans-abri. Ils étaient logés dans la cave, sur des bancs. Ils étaient maintenus par un système de corde et on la tirait pour les réveiller."

On se penche sur l’histoire du café de la Délivrance, on revient sur le pavement de l’avenue Victor David, l’évolution de la place Saint-Georges, le passé de l’église du Vieux-Limbourg. La rue des Écoles par exemple est l’occasion de relater un drame, celui d’une Limbourgeoise tuée par le tram en septembre 1933.

Un véritable voyage dans le temps dont on ressort plus cultivé sur son entité.

Aussi

Les photos des jeunes La Maison des Jeunes de Dolhain à travers son atelier photos s’est prêtée au jeu en photographiant certains lieux de nos jours. Des clichés qui apportent un beau plus.

Prolongation Initialement, l’exposition devait se tenir jusqu’au 15 octobre. À la demande des certaines écoles et vu le passage important de visiteurs, la bibliothèque a décidé de la prolonger d’une semaine soit jusqu’au samedi 22 octobre inclus "afin de permettre à un plus grand nombre de venir la voir", détaille Marie-Hélène Van Bossche.

Lieu de visite Les visites se font dans la salle polyvalente au 1er étage, rue Guillaume Maisier, 56 A durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Le mardi de 13h à 18 h, mercredi de 9h à 12h et 13h à 18 h, jeudi 13h à 17 h, vendredi de 13h à 18h et samedi de 9h à 13 h.