Appel à la vigilance, de faux billets circulent dans la région verviétoise

La zone de Police Pays de Herve met en garde: de faux billets de 10 euros et 20 euros circulent. Sur leur page Facebook, ils aident les citoyens à les reconnaître: 1.l’inscription "Movie Money " située en dessous du drapeau européen, 2.l’inscription "This is not legal. It is to be used for motion props " ce qui signifie "Ceci n’est pas légal, c’est utilisé comme accessoire de cinéma".