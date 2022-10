Verviers: 65 ans de mariage pour Paul et Régine Magermans-Demonty

Paul Magermans et Régine Demonty fêtaient le 5 octobre dernier leurs 65 ans de mariage. Originaire de Lambermont et de Robertville, le couple s’est rencontré en 1955 lors de vacances à Wiesbaden. Ils se marient deux ans plus tard à Pepinster. Paul fut agent de police pendant de nombreuses années et élevé dès 1974 au grade de commissaire adjoint à Stembert, puis à Verviers après la fusion des communes de 1977. Régine, dite Ginette, a quant à elle exercé pendant 35 ans comme infirmière indépendante à Stembert. Pour célébrer leurs noces de palissandre comme il se doit, ils se sont rendus en famille au restaurant Victoria, à Verviers, ce 9 octobre. Ils ont en effet le bonheur d’avoir trois enfants (Pol, Christophe et Pascale) ainsi que six petits-enfants (Marine, Adrian, Cédric, Tim, Maxime et Alexandre). Paul et Régine transmettent leurs vifs remerciements à l’échevin Alexandre Loffet, "qui nous a fait l’honneur de sa présence le jour de notre fête de famille".