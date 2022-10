La campagne #Qatarstrophe, rassemblant différents acteurs verviétois, veut sensibiliser le public

"N ous ne lançons pas un appel au boycott, tempère Rosemarine Onkelinx, représentante du CIEP Verviers. Nous voulons surtout sensibiliser les spectateurs à se positionner autour du contexte de cette Coupe du Monde qui laisse peu de personnes indifférentes."Pour évoquer cet événement footballistique, différents membres (WSM, le MOC, le CIEP, les Équipes popu­­­­­­­­­laires, les JOC, la CSC, la mutua­­­­­­­­­lité chré­­­­­­­­­tienne, le Centre cultu­­­­­­­­­rel de Verviers, le CRVI, Oxfam Verviers et Amnesty Inter­­­­­­­­­na­­­­­­­­­tio­­­­­­­­­nal Verviers) se sont alliés pour dénoncer ces controverses. Ils ont nommé cette campagne #Qatarstrophe. "Nous sentons qu’il y a une interrogation de la part du public qui était plus discret lors d’événements sportifs antérieurs contestables également", souligne pour sa part Alexy Mesrour qui exerce au Centre culturel de Verviers. Selon lui, la réponse est évidente: "Cette Coupe du Monde englobe des problématiques à la fois sur l’écologie, le social et le financier qui sont peu (voire pas du tout) respectés au Qatar", poursuit-il. Plus de 6500 personnes ont en effet perdu la vie dans la construction des infrastructures. De plus, les stades climatisés à ciel ouvert au milieu des déserts à 50° posent également question.