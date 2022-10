Projet Reine Astrid, à Theux : « Crèche accessible, énergies renouvelables et zones vertes », demande Écolo

« Crèche accessible »

Ce sont 20 places qui sont créées pour les petits. Écolo plaidant pour que la future crèche soit subventionnée et pas seulement agréée. "Ceci n’étant pas sans conséquence pour le portefeuille des parents puisque dans le cadre du subventionnement, la participation financière est alors calculée en fonction des revenus alors que les crèches agréées déterminent librement le prix et cela peut aller haut", sait le député. Ce à quoi l’échevin en charge, Mathieu Malmendier (IFR), a répondu qu’on se dirigeait plutôt vers une crèche agréée regrettant que la demande d’écolo "arrive un peu tard alors que les demandes pour le plan Cigogne et la création de nouvelles places subventionnées devait être rentré pour le 30 septembre dernier". "Ça fait des années que je tape sur le clou ! C’est une occasion manquée d’avoir une crèche accessible à tous", rétorque Matthieu Daele.

« Énergies renouvelables »

À la question de la crèche s’est ajoutée celle des énergies renouvelables. Le groupe de l’opposition regrettant que le projet prévoie un système de chauffage avec des chaudières à gaz condensation décentralisées à l’heure, au-delà de l’écologie, de la crise énergétique. "C’était déjà une recommandation de l’étude d’incidence avant de connaître l’explosion du prix des énergies. Les considérants du permis indiquent d’ailleurs que ces chaudières ne semblent plus appropriées, qu’il serait judicieux de prévoir des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur". Mathieu Malmendier a rétorqué que "contrairement à ce que tu as dit, la solution retenue est celle préconisée par l’étude PEB. On recommande que les promoteurs réétudient les possibilités pour avoir la solution la plus efficace mais c’est une simple recommandation".

« Plus de zones vertes »

Enfin, et la demande avait déjà été formulée avant l’obtention du permis, Écolo appelle à la création de zones vertes estimant le futur quartier "terne, gris et minéral. Dans la dernière version, le promoteur avait finalement indiqué, je cite, qu’une ou des zones(s)s favorable(s) à la biodiversité seront aménagée(s) en concertation avec l’administration. Rien n’est cependant prévu sur les plans. "

Le collège dit avoir imposé et privilégié "la création de plus d’espaces verts par rapport à ce qui était initialement dessiné: le parc central est beaucoup plus vert, les zones de pierres ont été remplacées par des zones gazon et il y a l’implantation de plusieurs arbres. La zone biodiversité n’est pas représentée mais l’idée est qu’elle soit étudiée et réalisée dans le cadre de l’appel à projets biodiversité".Écolo s’est dit "déçu qu’on avance sur aucun des trois aspects", a conclu Matthieu Daele.

Et aussi au conseil

1. Réservoir d’eau potable à Vertbuisson Le conseil communal a approuvé le cahier des charges destiné à la construction d’un réservoir d’eau potable à Vertbuisson. "Enfin, commente Bruno Gavray, échevin des Travaux (IFR). Le premier permis introduit refusé, il y a eu modification du projet. Le bureau d’étude nous a enfin délivré le cahier des charges". Le montant estimé des travaux est de 580 000 euros.

2. Des caveaux au cimetière de Theux Le cahier des charges destiné à mettre en place de nouveaux caveaux dans le cimetière de Theux est passé favorablement au conseil communal, faisant "suite à un problème de disponibilité au cimetière", détaille l’échevin Bruno Gavray. Cela coûtera à la commune 20 000 euros.

3. Aire de motor-home ? Un point est passé en urgence au conseil ce mardi soir, celui de l’approbation du dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projets du plan de relance de la Wallonie à travers le tourisme. Theux souhaite en effet aménager une aire publique pour l’accueil des motor-homes au bout du camping du Syndicat d’Initiative. "Sept places sont prévues", détaille l’échevin en charge de l’Aménagement du territoire, Mathieu Malmendier (IFR). Cela permettrait de diversifier un peu plus notre offre touristique sur la commune ". Le bourgmestre Pierre Lemarchand a salué " ce beau projet " et son emplacement stratégique " proche du centre, des magasins, des restaurants ".

4. Passage aux conteneurs… Pas pour tous ? Le conseil communal de l’opposition écolo, Philippe Lemal, a interrogé la majorité sur le courrier reçu d’Intradel annonçant l’équipement de conteneurs en vue du passage à ces derniers en janvier 2023. "Pas tout le monde visiblement", dit-il. Dans le centre de Theux "vu l’étroitesse de certains trottoirs, il est impossible de les collecter". Ces derniers resteront alors au système de sacs: un vert biodégradable pour les déchets organiques et un fuchsia pour les résiduels. Le conseiller se disant interpellé par certains habitants et commerçants qui souhaiteraient peut-être avoir accès à des conteneurs enterrés et aller "à leur gré déposer leurs déchets". L’échevin Bruno Gavray a assuré qu’il était possible pour ces citoyens de faire une demande à Intradel dans ce sens. Il a par ailleurs, à la demande d’Écolo, assuré qu’il y aurait une communication à ce sujet. Enfin, le collège a indiqué qu’Intradel rencontrait des problèmes d’approvisionnement en conteneurs enterrés. Ceci pouvant expliquer cela. Le conseiller IFR, Cédric Théate a qualifié cette demande "d’aberration écologique. Les gens vont prendre leur bagnole pour aller mettre dans le conteneur enterré. Et si le camion passe pour trois ménages parce que les autres ont décidé d’aller dans le conteneur, je ne sais pas si ça a du sens au niveau économique et écologique".