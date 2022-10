Une motion contre la suppression des distributeurs de billets

"J’ai consulté le nouveau contrat de gestion de bpost et il apparaît que bpost doit pallier eu manque de distributeur dans une commune où il n’y en a pas. On leur a directement écrit dès le 26 septembre pour leur demander d’en installer dans la nôtre", a-t-il ainsi rapporté lors du conseil communal de ce jeudi 6 octobre 2022.

"Bpost a l’intention de vendre son bureau de Montzen (NDLR: devenu trop grand, il n’est pas question ici de quitter la commune) et ne veut ainsi pas nécessairement mettre l’automate là-bas. Bpost envisage plutôt le placement d’un petit containeur qui prend la place d’un emplacement de parking."

Une motion votée à l’unanimité

La Commune a également introduit une demande auprès de la CBC pour retarder la fermeture et prévu une réunion avec le réseau de distributeurs Batopin en novembre.

Le collège a cependant souhaité aller encore plus loin en présentant une motion relative à la non-suppression des guichets bancaires et distributeurs de billets. "On demande l’élaboration d’une charte du service bancaire universel, l’instauration d’obligations contraignantes aux banques au niveau des distributeurs de billets et on souligne l’importance de la concertation avec les autorités locales pour déterminer l’emplacement de tels appareils." Le point a été adopté à l’unanimité par le conseil communal.