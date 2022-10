Spa: l’espace multisport baptisé en hommage à l’échevin Francis Bastin

2. L’opposition peu convaincue par les projets de la nouvelle majorité

L’installation de la majorité MR-SPA-Osons Spa demandait aussi la réalisation d’une nouvelle déclaration de politique communale, définissant les grandes lignes du Collège jusqu’en 2024. Celles-ci avaient déjà été en partie présentées lors de l’annonce du rapprochement avec Osons Spa. On retrouve notamment l’encouragement de la création d’une boutique développant l’image de marque de Spa ; la volonté de créer une école des arts et de la rénovation pour les artisans ; le besoin de retrouver des logements pour des jeunes familles et de l’emploi ; ou encore la mobilité douce et la sécurisation des usagers, notamment au niveau de la rue de Barisart et des voiries principales à Creppe.

Ce programme n’a toutefois pas totalement convaincu le groupe d’opposition Alternative-Plus. Arnaud Fagard a notamment pointé la volonté d’augmenter la plage horaire des trains lors des vacances et jours fériés. "Que faites-vous des Spadois qui prennent le train tous les jours ? De plus pour l’emploi, les transports en commun sont essentiels." La bourgmestre Sophie Delettre (MR) a répondu qu’il était possible de faire une demande auprès de la SNCB en ce sens.

Fabienne Dorval (A + ) a quant à elle demandé un meilleur accompagnement des citoyens dans le dépôt de projets, notamment dans le cadre du budget participatif. Pour rappel, pour cette édition, il n’y a qu’un seul projet qui a pu être retenu, les deux autres n’étant pas recevables. La remarque a été considérée comme tout à fait pertinente par la majorité.

De son côté, Frank Gazzard a regretté l’absence d’outil de planification du territoire. "Le schéma de développement communal n’apparaît pas, tout comme le schéma de développement pluricommunal. Cela permet d’avoir une vision et d’éviter d’avoir des projets disproportionnés dans certains quartiers." Le groupe a voté contre ce point.