Muriel Targnion, le 14 octobre 2018, les Verviétois vous maintenaient à la tête de la Ville, position que vous occupiez depuis 2015. Depuis lors, pensez-vous avoir rempli votre rôle de bourgmestre ?

Oui, je pense mais je dois dire que j’ai eu plus facile à le remplir les trois années de la précédente majorité cdH-PS, avec Benoît Pitance, avec qui on avait une entente parfaite. Ces trois années-là, on a avancé de manière énorme sur beaucoup de projets comme «Verviers, ville conviviale» qui est en train de se réaliser ; ou sur la relance d’autres projets comme le théâtre, la piscine,… qui sont en train de se réaliser aussi.

Depuis 2018, on a continué sur la lancée avec la victoire aux élections mais directement, on a été trois partis et ça, c’était déjà plus difficile à gérer. De plus, avec un parti qui commençait, le Nouveau Verviers, même s’il s’est révélé très vite très efficace. Et puis, il y a eu le Covid et sa gestion, ça a été intense en termes d’informations, de décisions à prendre, de réunions. Puis il y a eu les inondations qui ont été catastrophiques pour les citoyens et pour la gestion communale. C’était très épuisant mais c’était aussi une grande responsabilité à endosser. On était face à l’incompréhension de la population et ces inondations ont aussi entraîné une surcharge de travail pour les services communaux et une surcharge financière pour la Commune.

Et puis, je n’ai pas envie qu’on s’étale dessus, mais autour de ça, il y a eu la crise politique. Si vous me demandez si j’ai rempli mon rôle de bourgmestre pendant un an de cette crise politique, oui, à fond. Je n’ai pas pris un jour de congé tellement j’avais peur qu’on me fasse sauter. J’ai travaillé, travaillé, pour prouver davantage, car chaque jour pouvait être le dernier comme bourgmestre.

Nous sommes en 2022, la ville est-elle en mouvement ? Va-t-elle vraiment de l’avant ?

Je dirais qu’elle est allée de l’avant après 2015, puis elle a eu un coup de frein avec les inondations. Un an après cette catastrophe, il reste des freins mais il y a aussi du renouveau, et encore plus que ce qu’on aurait pu imaginer. Je pense aux ponts, notamment. Ils étaient vieillissants, certains devaient même être refaits. Certains aménagements urbains, c’est pareil, ils étaient vieillissants aussi. Et ces éléments, on va carrément les refaire entièrement à la suite des inondations, grâce aux budgets de la Région. Tout sera neuf, moderne. La ville sera plus belle encore car elle va pouvoir se reconstruire après les inondations.

Qu’est-ce qui embellit la ville ?

On a «Verviers, ville conviviale» qui rend Verviers plus belle. On a le projet du Grand-Théâtre pour lequel on va bientôt attribuer le marché public ; la piscine, qui est en travaux. Parfois, on a l’impression que les choses bougent lentement mais d’ici la fin de la législature, beaucoup de choses auront changé. On développe aussi la politique des grandes villes et la politique d’investissement de la ville. On va par exemple avoir la plaine Peltzer, derrière l’Harmonie, qui va devenir un pôle jeunesse, avec les maisons de jeunes, un nouveau parc école, un skatepark,….

Donc, oui, Verviers va de l’avant. Mais c’est vrai qu’il reste des freins énormes dus aux inondations pour la partie de la population qui n’était pas assurée, qui était locataire, et qui n’arrive pas à voir des avancées.

Il y a aussi toutes les études pour une rivière plus résiliente. C’est un dossier difficile parce qu’il demande des démolitions de maisons mais, d’un autre côté, cela va rendre des berges de rivière plus vertes, plus résilientes. Donc ça veut dire une ville plus verte au centre-ville.

Et puis, un grand projet dont on parle trop peu et qui est repris dans les fiches Feder (NDLR: les projets qui peuvent recevoir des subsides européens), c’est la rénovation de tout le parc des Récollets. C’est un projet à 7-8 millions €. On va aérer le parc, avec de beaux cheminements, avec, selon les étages, des jeux pour les plus petits ou les plus grands. Il y aura aussi un observatoire pour regarder la ville d’en haut. Ce sera un réel poumon vert attractif pour les gens qui habitent en ville. Il y aura aussi une passerelle à côté du marchand de fenêtres.

Pourquoi est-ce que certains projets privés se réalisent si vite, comme La ville dans la ville, alors que ceux portés par le public semblent prendre une éternité.

C’est une des raisons pour lesquelles je n’ai plus envie d’être bourgmestre après 2024, c’est que tout est trop long. Ce n’est pas lié à nous mais aux démarches administratives qui sont obligatoires. Encore plus dans des projets comme «Verviers, ville conviviale», la cité administrative, le parc des Récollets qui dépendent de fonds européens. Pour rentrer de tels projets, il faut les avoir définis de manière très précise, pour cette fin d’année. Ensuite, courant 2023, on aura la réponse du Feder, puis il faudra lancer un marché d’auteur de projet. Rien que faire le marché public, entre le moment où on le lance et le moment où on l’attribue, il se passe au moins 8-9 mois. Si tout est OK, il faut lancer le cahier des charges de travaux, qui prend le même temps. Après tout ça, il y a le délai de travaux. Prenons le Grand-Théâtre: il a fermé ses portes en 2015 et on va seulement attribuer le marché des travaux d’ici un mois, avec des travaux qui vont commencer début 2023, donc 8 ans après la fermeture.

«Je reste très déçue du monde politique»

Ces quatre années n’ont pas été de tout repos entre les querelles politiques, les guéguerres d’ego, votre éviction du PS, la nouvelle majorité. Aujourd’hui, vous avez digéré ces tumultes ?

Non, je ne pense pas. Ça s’apaise avec le temps mais je reste très déçue du monde politique. Je suis déçue du Parti socialiste, fortement, car on a fait de l’électoralisme à la place de faire primer les valeurs. Pour plein de raisons liées à la politique et pour plein de raisons personnelles, j’ai décidé de ne pas me représenter en 2024.

C’est sûr ?

Certain.

Vous parlez d’éléments privés et politiques qui vous poussent à arrêter, mais il y a aussi eu le soutien des Verviétois en 2018, le travail de terrain, les rencontres, bref des choses plus positives. Ça ne pèse pas ?

Mon travail de bourgmestre au bureau, j’adore ; la gestion du Covid ou des inondations, j’ai adoré aussi, mais je ne supporte plus le conseil communal et je supporte à moitié le collège, pas les collègues, mais les implications que j’y vois. Certains ne travaillent pas dans l’intérêt de la ville mais agissent parce que leur parti leur dit de voter ceci ou de faire ça. Au PS et au MR, il y a des injonctions qui viennent de plus haut et ils ne travaillent pas toujours dans l’intérêt de Verviers. Je trouve que, finalement, les bourgmestres ne devraient jamais être dans un parti politique. Je n’ai jamais autant travaillé librement pour Verviers que depuis que je ne fais plus partie d’un parti. Jean-François Chefneux (NDLR: Nouveau Verviers) le dit souvent aussi, il a cette liberté que n’ont pas ceux qui ont des partis puissants au-dessus d’eux. Je prends l’exemple des décisions qu’on doit prendre pour les pompiers. Parfois, elles sont prises dans l’intérêt des bourgmestres des autres communes, parce que des bourgmestres PS ou MR ne sont pas d’accord avec ce qui pourrait être décidé à Verviers, parce que ça n’arrange pas leur commune. Ce n’est pas normal. Quand on est élu à Verviers, on doit travailler pour l’intérêt de Verviers.

Si le futur n’est pas en politique, où sera-t-il ?

La politique m’aura amenée pendant 25 ans hors de chez moi, avec des réunions le soir, des obligations à droite à gauche et j’ai l’impression d’être passée à côté de beaucoup de choses. Ce dont j’ai envie, c’est faire un travail à partir de chez moi. Je n’ai jamais profité de ma maison. Quand je l’ai achetée, je pensais avoir 3 enfants, une grande famille, et finalement je n’ai eu qu’une fille donc ma maison est trop grande. Je suis en train de transformer une partie en gîte pour deux personnes. Je vais l’ouvrir bientôt. Je vais voir comment ça fonctionne et si ça marche, j’espère ouvrir un deuxième avant la fin de la législature ou un peu après. J’ai envie d’avoir un contact avec les gens, des gens heureux, en vacances, qui ont envie de découvrir la région, de se ressourcer.

J’ai aussi envie de travailler mon jardin. J’ai une amie qui cultive des légumes, moi j’ai envie de cultiver des fruits et qu’on s’échange nos produits.

Un retour aux sources, les pieds ancrés dans la terre ?

Oui. J’ai envie de me reconnecter avec ma maison, avec la nature, même si ça, je ne m’en suis jamais trop déconnectée. J’aime marcher, faire des randonnées. J’ai besoin d’être dehors mais j’ai encore envie de le faire davantage. Quand on travaille ou qu’on est sollicitée tous les soirs, quand on a la chance d’avoir une soirée libre, on n’a plus le courage d’aller voir un spectacle, de faire une activité qu’on aime. On se dit, tiens ce soir je suis là, je profite de ma maison, ma famille. Maintenant, j’ai envie de profiter d’autres choses. Je veux par exemple prendre un abonnement au théâtre. Avec des amis, j’aimerais qu’on monte un projet théâtral nous-mêmes. En fonction du nombre, j’aimerais trouver une pièce qu’on pourra jouer, pour se voir entre amis, répéter… Je veux faire des choses de femme normale, pour moi. Pouvoir, avant 70 ans, développer mes passions.