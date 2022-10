Incendie des galeries Voos à Verviers : les auteurs présumés ont été identifiés

Au lendemain de l’incendie des anciennes galeries Voos, rue du Brou, survenu vendredi après-midi, l’heure est au constat des dégâts. Et ceux-ci conséquents. Toute la toiture a notamment été détruite par les flammes. Les pompiers étaient encore sur place ce samedi matin pour effectuer une surveillance des lieux. Ils ont pu regagner leurs casernes après plus de 19 heures d’intervention. « Cet incendie important et complexe aura mobilisé plus de 90 pompiers au total et plus de 25 véhicules de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau, indiquait la zone de secours vers midi. La protection civile est également intervenue avec deux camions-citernes. Deux pompiers ont été blessés durant l’intervention. Un important travail de remise en ordre du matériel et des véhicules est toujours en cours. Les voiries autour du sinistre sont accessibles ».