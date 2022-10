Yvo Theunissen coupable de meurtre et tentative de meurtre sur les deux policiers spadois

Les parties civiles ont d’abord plaidé qu’Yvo Theunissen était coupable d’assassinat et de tentative d’assassinat. "Il est évident que nous nous trouvons face à un assassin. L’intention de tuer ressort de l’arme qu’il a utilisée, une arme employée par Hitler pour équiper ses troupes et fabriquée à un 1,2 million d’exemplaires. […] Il n’y a rien de plus lâche que de tirer une balle dans la nuque", a plaidé Me Houbrechts. Pour lui et son confrère, Me Fabribeckers, l’accusé aurait pu agir autrement, mais il a pris la décision mûrement réfléchie de tirer sur les deux policiers. "Les occupants de la voiture savaient qu’un contrôle de police allait suivre. Il aurait pu dissimuler son arme, repousser Amaury Delrez ou tirer un coup de semonce. Mais non, il s’est délibérément approché de sa victime et a appuyé sur la gâchette. Le mot ‘police’était pourtant affiché en lettres capitales sur l’équipement du policier. Il a vu Amaury Delrez saigner abondamment, mais il a décidé de tirer à nouveau. Il a tiré à quatre reprises en direction de Ghislain Schils à la manière des gangsters de Chicago", ont conclu les deux avocats.

Le ministère public convaincu du caractère prémédité

Le substitut du procureur du Roi, Ken Witpas, a quant à lui requis de déclarer Yvo Theunissen coupable du meurtre du policier Amaury Delrez et de tentative de meurtre de son collègue, Ghislain Schils. Il a également demandé à la cour de soumettre au jury une question supplémentaire sur la préméditation.

"L’intention de tuer ne fait aucun doute, compte tenu de l’arme à feu de calibre 9mm employée, de la partie du corps d’Amaury Delrez visée par Yvo Theunissen – à savoir la région de la tête et du cou – et de la très courte distance séparant le canon de l’arme et la nuque de Delrez", a relevé le ministère public. Le substitut du procureur a retenu plusieurs éléments prouvant que l’accusé a agi avec préméditation. "Ce soir-là, il était en possession d’une arme chargée. S’il n’avait pas porté cette arme, Delrez n’aurait pas perdu la vie". M. Witpas a encore soulevé "le caractère explosif" de l’accusé, "exacerbé par la consommation d’alcool et de drogues". En l’espace de huit minutes, l’accusé a exhibé son arme deux fois, la première dans le café où il s’est battu et la deuxième au moment d’abattre le policier qui le contrôlait. "Au café, je peux encore considérer qu’il s’agit d’un caprice impulsif, mais les faits indiquent une action raisonnée et planifiée", a déclaré le substitut du procureur. Yvo Theunissen "s’est en outre positionné pour tirer sur Delrez. Il ne s’est peut-être écoulé qu’une dizaine de secondes, mais c’était suffisant pour revenir sur ses pas", a conclu le substitut du procureur.

La défense réfute la préméditation

Me Sven Mary, conseil d’Yvo Theunissen, a réfuté vendredi la préméditation dans le chef de son client. Pour lui, celui-ci n’a tiré sur Amaury Delrez qu’au bout d’une dizaine de secondes, après que ce dernier a extrait son frère Cyril Theunissen du taxi et l’a immobilisé au sol. "Ajoutez à cela l’état d’esprit et la méfiance d’Yvo Theunissen. Nous avons entendu le psychologue ici présent dire que mon client, avec sa personnalité immature, a pu se sentir menacé. La drogue et l’alcool consommés la journée, le soir et pendant la nuit ont probablement aussi altéré son état d’esprit. Mon client aurait-il échafaudé tout cela en dix secondes ? Pouvez-vous imaginer cela ?", a demandé l’avocat au jury, avant de poursuivre. "Mon client n’aurait jamais pu prévoir la façon dont les événements allaient se dérouler."

Pour Me Mary, la tentative de meurtre sur la personne de Ghislain Schils pourrait être considérée comme des coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de quatre mois.

De son côté, l’accusé, à qui revenait le dernier mot, a déclaré ne rien avoir à ajouter. "Je veux seulement exprimer mes regrets sincères", a conclu le Néerlandais de 40 ans, en se tournant vers le président de la cour Dirk Thys.

Le verdict sur la culpabilité est tombé ce vendredi soir. La cour d’assises du Limbourg a reconnu coupable, vendredi, Yvo Theunissen de meurtre et tentative de meurtre