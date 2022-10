Un nouveau vaccin contre le Covid-19 dans nos centres de vaccination

Depuis le 12 septembre dernier, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 se déroule en région verviétoise. L’AGEF, l’Association des médecins généralistes de l’est francophone, fait savoir ce vendredi 7 octobre 2022 que nos centres possèdent désormais le nouveau vaccin Pfizer, adapté au variant circulant (BA.5). « Ce vaccin peut être administré aux personnes âgées de plus de 18 ans et dont la dernière dose de vaccin a été administrée il y a au moins 3 mois. Et ce, sans rendez-vous dans les différents centres de vaccination de l’AGEF », indique l’association par voie de communiqué de presse, et de préciser, « Cela ne signifie pas que les autres vaccins proposés sont inefficaces mais bien que ce nouveau vaccin est plus efficace contre le variant actuellement en circulation. En outre, cette vaccination a également pour objectif de maintenir l’immunité acquise par la population contre les variants alpha et beta des vagues précédentes. »