L’ancienne ministre et députée Les Engagés (ex-cdH) Alda Greoli a prêté serment. Elle fait ainsi son entrée au Collège et devient la présidente du CPAS spadois, suite à la démission du conseiller du CPAS Osons-Spa, Pierre Balhan et au départ de Yoann Frédéric (SPA), nouveau directeur des Francofolies.

Une fois installée, celle-ci a également souhaité répondre aux inquiétudes du groupe d’opposition Alternative-Plus. "Mes engagements de 30 ans dans l’action sociale font que j’aime à croire que la confiance que j’ai de la part de ceux qui m’ont porté aujourd’hui mais aussi de la part de l’associatif de terrain sera la preuve que ma capacité à faire cohésion est plus importante que celle de m’arrêter sur des propos parfois limites", a indiqué Alda Greoli, assurant aussi sa volonté de poursuivre les politiques entamées. "Nous prenons tous la mesure des semaines et des mois que nous allons vivre. L’hiver va être particulièrement difficile pour l’ensemble de la population belge et donc pour les Spadois, a-t-elle ajouté. Nous savons que nous devrons relever des défis majeurs."

De nouveaux échevins

Nicolas Tefnin (MR), qui occupait jusque-là la fonction de président du CPAS, devient premier échevin. Il est rejoint par Gilles Bruck (MR), qui aurait dû remplacer Paul Mathy à la fin de cette année (ce dernier démissionnera en décembre) mais qui succède finalement à Francis Bastin, décédé le 16 septembre. Pour l’instant, la répartition des compétences n’est pas encore connue. Elle devrait être communiquée dans le courant de la journée.

Yoann Frédéric, quant à lui, prend la place de Gilles Bruck à la présidence du conseil communal. Il conserve deux attributions: la participation citoyenne et la transparence.

Un nouveau conseiller a également prêté serment dans les rangs du MR. Il s’agit d’André Goffin. Celui-ci n’en est pas à ses débuts: il siégeait en effet déjà au conseil lors de la précédente mandature.