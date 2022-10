Verviers : des balades pour pratiquer l'anglais et l'espagnol

Le samedi 29 octobre, il organisera une première "Rencontre en forêt", des balades dans la nature où l’on pratique une langue étrangère.

"L’idée m’est venue un jour où je me baladais avec ma collègue, explique le jeune entrepreneur. C’était quelque chose que je n’avais vu ailleurs. Cela pourrait intéresser les personnes qui n’ont pas forcément envie d’être dans un cadre scolaire." Lors de ces balades, qui se tiendront un samedi après-midi par mois en moyenne, des thématiques seront proposées aux participants par l’équipe pédagogique. "Celle-ci passera de groupe en groupe pour expliquer des notions incomprises ou corriger des erreurs mais aussi inviter à aller plus loin dans la réflexion. Cela se fera un peu à la manière du speed dating. Ces rencontres seront aussi un moyen un peu différent de réseauter."

L’objectif est également de profiter des beaux paysages de la région. "Pour la première, le rendez-vous est donné au Domaine de Bérinzenne, à Spa", annonce Roman Rusin-Vasiliadis. Les Fagnes devraient également figurer dans les prochaines destinations. "On pourrait aussi aller plus loin dans la province de Liège, notre but étant aussi de pouvoir faire connaître l’école au-delà de Verviers."

Bonne nouvelle, ces événements ne sont pas uniquement réservés aux élèves de l’école. Tout le monde peut y prendre part et la formule est à la carte (le prix par balade étant fixé à 15 €). "Il faut juste avoir une connaissance moyenne de la langue, soit niveau A2 ou B1", précise-t-il. Pour l’instant, ce sont surtout l’anglais et l’espagnol qui seront pratiqués. Pour faciliter les échanges, le groupe sera limité à 10 participants. Il est donc obligatoire de réserver.

