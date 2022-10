La Mammobile circulera à nouveau dans tout l’arrondissement de Verviers

En ce mois d’octobre, mois de sensibilisation au cancer du sein, le retour de la Mammobile, le car itinérant de dépistage de la Province de Liège, prend encore plus de sens. Existant depuis 1992, celui-ci, qui offre un examen gratuit, a repris du service en 2019 après quatre années de pause. Aujourd’hui, il vient d’inaugurer un nouveau dispositif numérique pour les examens, permettant des images de meilleure qualité et des examens plus rapides avec une dose de rayonnement réduite. Soit un investissement de 150 000 €.