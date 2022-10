Infrabel pense supprimer 700 km de lignes: celle qui relie Spa à Pepinster menacée ?

"Cela ne fait que confirmer les éléments dont je disposais à savoir qu’il y avait un plan très concret sur la table, explique André Frédéric. Je ne sais pas si c’est une manière pour Infrabel de faire pression sur les discussions financières pour un refinancement qui est appelé de tous ses vœux, en ce compris par le personnel en grève ce mercredi et qui réclame des moyens supplémentaires. Mais à un moment donné, je trouve que répéter systématiquement tous les x temps qu’on va supprimer des lignes rurales n’est pas un bon signal." En plein conclave budgétaire, le fédéral doit en effet se pencher sur les futurs montants qui seront alloués au gestionnaire du réseau ferroviaire.

André Frédéric craint évidemment pour la ligne 44, qui relie Spa à Pepinster et qui a déjà été maintes fois menacée de fermeture. La ligne 42 (qui passe par Trois-Ponts), la ligne 43 (de l’Ourthe) et la ligne 49 (entre Welkenraedt et Raeren), concernées lors d’un plan similaire présenté en 2019 et refusé par l’ex-ministre Bellot (MR), pourraient aussi s’y retrouver.

"Pour prendre l’exemple de la ligne 44, que je connais bien, j’ai eu l’occasion de constater les investissements massifs réalisés pour la réfection de la ligne après les inondations. Ces travaux ont été bien faits et rapidement. J’avais imaginé que c’était un signe, quand même, de vouloir maintenir la ligne. Ce mercredi, le ministre Gilkinet (Écolo) dit qu’il ne sera pas le ministre qui fermera des lignes mais il y a tout de même ce plan sur la table." De ce fait, le député lui a adressé une question écrite à ce propos.

"Ce n’est pas une pure position dogmatique, assure André Frédéric. C’est pratique. La ligne 44, selon les derniers chiffres en ma possession, faisait 1 200 voyageurs par jour en période scolaire. Depuis qu’on a obtenu la modification d’horaire de fermeture du passage à niveau à Theux, on a rendu compatible les correspondances vers Bruxelles et Courtrai. C’est donc utilisé. Peut-être y a-t-il un moment où ça l’est moins mais globalement les chiffres sont bons."Le Theutois insiste sur l’importance d’une mobilité collective. "On ne va pas demander aux gens d’abandonner leur voiture si, à côté de ça, on ne leur fournit pas un service adéquat avec un train agréable. Pour faire des économies, supprimer des lignes rurales, c’est nier la ruralité", estime André Frédéric, qui attend maintenant un retour de Georges Gilkinet.