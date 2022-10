Coup de gueule de l’apiculteur du Chanteloup à Stembert aux voleurs de ses pots de miel

Le code-barres, l’apiculteur stembertois a dû s’en séparer il y a quelques années: "Ce système est tellement onéreux pour les petits producteurs locaux", regrette-t-il sur sa page Facebook. Et jusqu’il y a peu, cela ne posait pas vraiment de soucis. "Le gérant de l’AD Delhaize de Stembert soutient depuis des années notre activité en valorisant la vente de nos produits. Avec les agrandissements, le supermarché est passé à un système de self-scan plus moderne et plus rapide pour les clients." Ce qui a poussé "certains petits malins", ironise-t-il, à passer avec des pots de miel sans les payer. "Ils ont profité de la situation en prétextant lors d’un contrôle inopiné qu’il était impossible de les scanner, donc qu’ils ne sont pas responsables." Samedi, deux clients sont en effet sortis avec quatre pots de miel chacun dans leur sac. "Vive l’honnêteté", se scandalise-t-il.