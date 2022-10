Aubel: apprendre à consommer responsable et malin

Depuis le début de l’année, le CPAS d’Aubel propose des ateliers pour prévenir le surendettement sous le nom d’"Aubel’Conso". "On a un service de médiation de dettes et grâce à une collaboration avec le GILS, service qui prévient le surendettement, on a pu mettre en place différents ateliers avec différents intervenants", indique la présidente du CPAS, Céline Denoël-Hubin. Alimentation équilibrée à moindre coût avec Li Cramignon ; tri des déchets pour réduire sa taxe immondice avec Intradel ; ou encore atelier de gestion de son budget avec le GILS: de multiples animations ont déjà été proposées pour sensibiliser à une consommation responsable. Ces rendez-vous, ouverts à tous (en priorité aux Aubelois), attirent à chaque fois une dizaine de personnes. "Certaines reviennent d’atelier en atelier, d’autres participent en fonction du thème", rapporte Sarah Fanni, l’une des médiatrices de dettes et assistante sociale responsable du projet, et d’ajouter: "Je ne pense pas qu’il faille de grands groupes non plus pour aborder ce genre de sujet un peu plus personnel. Même si ce n’était pas l’objectif premier, ces ateliers permettent également à un public qui ne travaille pas, de retisser du lien social. Un vrai lien d’échange s’est créé entre les participants qui se partagent leurs astuces."