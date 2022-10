Verviers: deux livres de clichés pour ne pas oublier les inondations de juillet 2021

Armé de son inséparable smartphone, plus discret qu’un gros appareil photo, il a pris de nombreux clichés. "C’est en quelque sorte un regard sur les inondations cinq jours après", précise-t-il. Une vision qu’il a décidé de partager dans un nouvel ouvrage, baptisé Verviers, la Vesdre 2021 et paru sous deux formats, grand et petit.

Ces livres ne reprennent pas seulement des photos prises au détour des rues des communes de la vallée. On y retrouve également de multiples photos aériennes prises par le Verviétois. "Dix jours après les inondations, j’ai été commandité par la société SPI pour faire un état des lieux de la vallée de la Vesdre en hélicoptère. Nous avons survolé la région pendant 3 heures."

On doit garder une trace de ce qui s’est passé lors des inondations.

À ce moment-là, la Vesdre et ses affluents avaient déjà retrouvé leur lit depuis longtemps. Afin de figurer la hauteur de l’eau atteinte cette fameuse nuit, Jacques Breuer a recouru à Photoshop. "J’ai réalisé des simulations en rajoutant l’eau du barrage d’Eupen, que l’on a pu survoler aussi. Ces plans ont servi pour réintégrer l’eau dans le paysage." Une démarche qui lui a demandé entre 5 à 8 heures de travail par image. "Il n’était pas possible, pour des raisons de sécurité, de survoler la zone le jour même", rappelle-t-il.

Avec pudeur

Comme pour son ouvrage Verviers Covid-19, paru en octobre 2020, Jacques Breuer a fait le choix de ne photographier que très peu de personnes. "On ne voit pas grand monde sur mes photos, en effet, indique-t-il. Pour des questions d’humanisme, surtout. Je ne voulais pas montrer les gens dans leur misère ou faire quelque chose de morbide. Ce livre est également une manière de rendre hommage aux 39 personnes qui sont décédées lors de ces inondations, dont 37 dans la vallée de la Vesdre." Pour ce faire, l’artiste a principalement agi très tôt le matin. "À l’époque, des policiers patrouillaient sans cesse dans les quartiers. Certains m’ont interpellé pour savoir ce que je faisais. Une fois que je leur ai expliqué, ils ont tout de suite compris ma démarche."

Des QR code permettent également d’accéder à des informations supplémentaires sur l’historique de certains bâtiments. "On peut aussi avoir accès au rapport météorologique réalisé par Michaël Bleret, météorologue verviétois", précise-t-il.

Des témoignages

Le grand format reprend aussi une dizaine de témoignages recueillis auprès de citoyens de tous les profils. "Tout s’est fait au feeling. J’avais aussi envie que ce soit équilibré et que cela suive l’évolution du livre, soit d’Eupen à Chênée." On peut notamment y lire l’interview de Philippe Laloyau, chef de poste à la caserne des pompiers de Limbourg, René Depairon, patron de l’entreprise du même nom, François Klinkenberg, Pepin habitant dans le quartier du Mousset, ou encore Filip de Bruges, bénévole flamand.

Pour les sinistrés

Selon Jacques Breuer, il était nécessaire de publier des photos d’une telle catastrophe. "Pour moi, ce livre fait office de témoignage visuel, estime-t-il. On ne doit pas oublier". Imprimés en grande partie grâce à des sponsors, les deux formats de cet ouvrage permettront également de reverser des sous aux sinistrés. "Je revends ainsi le livre au prix coûtant aux services clubs, qui les revendent au prix normal. Le bénéfice sera donné aux sinistrés".

Le petit format, qui se veut plus accessible et qui est un résumé du grand sans les témoignages, revient à 14 €, dont 2 € qui iront directement aux personnes touchées. Le grand, lui, est au prix de 48 €. "Si l’on vend tout, on pourrait récolter environ 18 000 €", note Jacques Breuer. Les deux livres sont déjà disponibles à la librairie Les Augustins et à La Traversée, à Verviers.

Ses photos préférées

« Tous ses rêves... »

©Jacques Breuer

"C’est l’une des rares personnes que l’on voit sur mes photos, note Jacques Breuer. Cette jeune fille, qui avait l’air paumée, regardait cet environnement avec désolation. J’ai accompagné cette image d’une référence à Pierre Rapsat, Tous ses rêves."

Une œuvre signée « la Vesdre »

©Jacques Breuer

« Cette photo, on dirait presque une peinture, lance-t-il. C’est d’ailleurs pour cela que je l’ai signée “La Vesdre”. Cette œuvre, à la limite, est même belle. »

Perdre pied

©Jacques Breuer

"Après les inondations, même les trottoirs s’esquivent sous nos pieds", explique-t-il, avec cette photo métaphorique.

Tout en symbole

©Jacques Breuer

"On y voit un jouet d’enfant emporté par les flots. C’est aussi le symbole d’une partie de sa vie, de ses souvenirs. Sur l’autre image, on distingue le panneau qui indique que le parking est libre. Mais on ne sait pas y arriver."

Trésor perdu

©Jacques Breuer

"Cette image indique qu’un enfant a perdu son trésor, sa peluche. Pour moi, il n’y a pas besoin de montrer une personne qui pleure pour susciter une émotion."

L’oeil du photographe

« Ces couverts, c’est le genre de détails qu’un photographe repère. Tout comme ce rétroviseur cassé qui réfléchit le ciel bleu ».