Ils ont tout plaqué pour faire le tour d’Europe en van avec leur bébé

«Tout lâcher et partir»

"Notre fourgonnette aménagée nous emmène un peu partout depuis trois ans. C’est lorsque j’étais enceinte et pendant la crise Covid qu’on s’est dit qu’il était temps pour nous de tout lâcher et de partir en suivant nos envies", explique la Troispontoise d’origine. C’est grâce à leur collaboration avec l’entreprise Hainaut Caravaning, dont ils sont ambassadeurs, qu’ils ont eu le petit coup de pouce nécessaire pour se lancer sur les routes.

"On organise des conférences pour leurs clients sur la Van Life, tout en faisant découvrir nos itinéraires, avec tous nos bons plans sur place et notre carte interactive où on référence tous les endroits possibles où se parquer, que ce soit des campings sauvages ou des aires de camper van officielles", explique-t-elle.

"L’objectif est de montrer qu’il est possible de voyager en van bien plus loin qu’en France. Pas besoin non plus d’être bilingue aujourd’hui pour voyager, il est possible de se débrouiller avec Google traduction, même au fin fond de la Pologne (rires)."

La petite famille voyage de six semaines en six semaines, revenant en Belgique pour les conférences et voir leurs proches.

Envie de les suivre ? Harmony et Steve parlent de leur nouveau style de vie sur les réseaux sociaux Coco & Cocotte. Ils viennent aussi de lancer leur chaîne YouTube où ils font le tour du propriétaire, tout en levant le voile sur leur quotidien: ou comment gérer le voyage sur la route tout en éduquant leur petite fille de deux ans.

Travailleurs nomades

"J’étais deviseur en construction ; je continue aujourd’hui mon travail à distance en tant qu’indépendante, en plus de créer du contenu touristique avec Steve – qui travaillait avant dans une usine." Alors évidemment, il faut attraper le rythme. "On travaille parfois en décalage. Et pour l’instant, on a encore la chance que notre fille fasse de longues siestes (rires). On en profite pour rouler beaucoup aussi à ces moments-là." Alors que les prix de l’énergie flambent, impossible de ne pas les questionner sur le coût d’une telle aventure. "I l faut savoir que pour vivre dans un van, on peut s’en sortir avec beaucoup moins qu’en vivant dans une maison plus traditionnelle, tout en profitant encore plus de la vie. On fait plus de 90% de camping sauvage, donc les frais sont limités."

C’est que leur maison sur roues est autonome en électricité, grâce à des panneaux photovoltaïques (140 watts) et deux batteries (de 115 Ah) . "Le frigo est sur gaz à l’arrêt et batterie lorsqu’on roule ; le chauffage sur le diesel du véhicule. Quant aux recharges pour l’eau, la plupart du temps c’est gratuit dans les espaces prévus (ou presque). Pour les courses c’est comme à la maison – puisqu’on a une petite cuisine -, mais on va plus souvent au marché."

Quant à leur petite fille, elle a vite accroché à ce style de vie. "Tout se passe aujourd’hui à merveille, sourit la maman. C’est deux fois plus d’émerveillement. Il y a des choses qui nous semblent parfois simples mais qui la rendent super-heureuse. On en profite deux fois plus, tout en la voyant grandir – même si c’est parfois sport (rires)." Et Steve d’ajouter en souriant: "On redécouvre la vie avec les yeux d’un enfant."

La prochaine étape ? "Après le Portugal, l’Espagne. On a notre itinéraire plus ou moins en tête, on a les gros intérêts qu’on veut voir, mais on se laisse aussi guider selon nos envies. Pour l’instant, on reste sur l’Europe, mais on espère aller un jour plus loin et découvrir le continent africain ou encore rejoindre l’Inde." D’ailleurs, ils n’ont pas de date de retour définitive. "On ne sait pas du tout pour combien de temps on est parti, mais on sait que c’est pour plusieurs années."