Assises Tongres – « Je regrette encore aujourd’hui de ne pas avoir pu protéger Amaury », témoigne son collègue

"Les policiers ne peuvent pas être pris pour cible. Nos vies valent bien plus qu’un doigt sur la gâchette d’une arme à feu", a-t-il estimé, ajoutant qu’il espérait que justice serait rendue. "Ma carrière était belle jusque-là, mais depuis lors, mon travail est maculé. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à ces terribles moments de ma vie", a confié l’inspecteur de police.

La police de Spa a été informée vers 1 h 53 du matin, le 26 août 2018, d’une querelle dans le bar dansant Havana, dans laquelle était potentiellement impliquée une personne armée. Ghislain, au volant du combi de police, et Amaury, comme passager, se sont alors rendus sur place. Ils ont repéré un taxi, dans lequel se trouvaient de nombreux passagers, et l’ont fait s’arrêter.

"Je ne me souviens pas si les gyrophares du véhicule de service étaient allumés. Amaury est sorti le premier parce que j’étais au volant. J’ai arrêté le moteur de la voiture. Nous savions qu’il pouvait y avoir quelqu’un d’armé à l’intérieur. Je me suis occupé du côté conducteur et Amaury est allé du côté passager. Je ne me rappelle pas si Amaury avait son arme à la main", a-t-il raconté.

Ghislain Schils indique que la rue était illuminée par des lampadaires et que lui et Amaury portaient des uniformes sur lesquels était écrit "police". "Nous étions donc clairement identifiables comme des officiers de police ", a-t-il relevé.

L’inspecteur de police a ensuite expliqué qu’il travaillait toujours sans balle chargée dans le barillet. "À aucun moment, je n’ai pointé mon arme. J’ai ouvert la porte arrière et j’ai vu deux personnes assises très à l’étroit. Du côté passager, j’ai vu une personne de grande taille se tenir à l’extérieur du taxi, habillée en noir. Cette personne avait une arme pointée vers le bas à un angle de 45 degrés. Puis, j’ai entendu un coup de feu, après quoi cette personne a pris la fuite", s’est remémoré Ghislain Schils qui souligne ne pas avoir vu le coup de feu fatal à Amaury.

"Je me suis d’abord baissé, j’ai ensuite fait un pas vers le pare-chocs. Puis, j’ai vu que la personne pointait son arme sur moi. J’ai dû charger mon arme. J’ai alors tiré dans la direction de la personne. Ça m’a pris deux secondes pour trouver une cachette. J’ai vu un arbre à gauche derrière moi et j’ai avancé dans cette direction. Pendant que je me déplaçais, j’ai entendu au moins deux coups de feu. À un moment donné, j’ai cru que j’allais mourir", a confié Ghislain. Après les événements, le policier rescapé a été accompagné par la stressteam de la police et a consulté un psychologue, dans un premier temps, et un psychiatre, ensuite. À partir de février 2019, il a réintégré le corps de police à mi-temps.