Assises Tongres – « Je ne me rappelle pas avoir tiré avec une arme », déclare l’accusé

Yvo T., un Néerlandais âgé de 40 ans, se souvient pourtant d’un tas d’autres choses puisqu’il a raconté être tombé en dépression à la suite de problèmes au travail. Son état dépressif a par ailleurs été à l’origine d’une rupture avec la femme avec laquelle il vivait à l’époque. Le quadragénaire est alors retourné vivre chez ses parents, où il a pris l’habitude de consommer des amphétamines quotidiennement. L’engrenage a ensuite continué puisqu’il a perdu son boulot. Il bénéficiait alors d’une allocation sociale de 1 000 euros dont il utilisait environ la moitié pour s’acheter de la drogue.

"C’est parce que j’avais des pensées suicidaires que j’ai acheté une arme. Quand je suis allé aux toilettes au Havana (NDLR: le café à Spa où il a passé la soirée avec son frère et un ami), je me souviens avoir pris l’arme qui se trouvait dans ma veste et l’avoir mise derrière la ceinture de mon pantalon. C’est alors que le verre d’une boisson a été jeté dans ma direction. Un petit homme chauve criait. Je pense qu’il s’agissait du portier", a raconté Yvo T. L’accusé a par ailleurs confirmé qu’une dispute avait eu lieu à l’intérieur de l’établissement car son frère avait tiré les dreadlocks de quelqu’un.

Yvo T., son frère et leur ami sont ensuite montés dans un taxi, dans lequel se trouvaient déjà deux autres ressortissants néerlandais, et ont pris la fuite. Ils ont ensuite été contrôlés par une équipe de police, composée d’Amaury Delrez et de son collègue Ghislain Schils. "Je me souviens que la porte a été ouverte et que mon frère est sorti. J’ai vu une personne, je ne sais pas qui, assise sur mon frère. Si quelqu’un fait quelque chose à mon frère, je suis court-circuité. Je ne me rappelle pas être sorti et avoir tiré avec le pistolet. Je ne me souviens pas non plus avoir tiré sur une deuxième personne", a déclaré Yvo T. lors de son interrogatoire par le président de la cour d’assises, Dirk Thys.

L’accusé ne se souvient pas non plus avoir déverrouillé son arme à feu. Il se remémore en revanche l’échange de coups de feu entre lui et l’agent de police Ghislain Schils. Par contre, il n’a pas de souvenir d’où son arme a fini. L’arme à feu n’a jamais été retrouvée.

À la fin de son interrogatoire, Yvo T. a exprimé ses regrets devant les proches des victimes, ainsi que devant Ghislain Schils. "J’ai honte de mon comportement ridicule", a-t-il affirmé.