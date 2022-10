Bientôt un mur végétal au conservatoire de Verviers

Des modules innovants, fonctionnant comme un bardage, démontables facilement, seront fixés au mur et serviront de support à une sélection de plantes indigènes adaptées au lieu et au climat. Ces modules comporteront un système de réserve d’eau et d’irrigation permettant de réduire drastiquement les besoins d’arrosage. Les espèces végétales choisies donneront des fleurs durant une grande partie de l’année, et du feuillage une partie de l’hiver. Elles permettront également de reconstituer les trois biotopes caractéristiques de notre territoire (prairie sèche, forêt de ravins et lande à bruyère). En plus d’apporter un aspect esthétique certain, le bardage végétal reconstituera un véritable écosystème vertical capable d’accueillir la faune locale (insectes, oiseaux,…), de participer à l’isolation du bâtiment et à l’amélioration de la qualité de l’air, précise encore la Ville dans son communiqué.

Ce projet est mené par le service du Développement durable avec l’appui du service Travaux, de la cellule Projets et du Conservatoire de Verviers.