Écolo s’inquiète à plusieurs égards du nouveau projet de City Mall pour la rue Spintay, au cœur de Verviers. Celui-ci prévoit que le quai Jacques Brel serve de voirie d’accès à des garages pour les voitures des habitants des supposés 105 futurs appartements. Vive la mobilité douce et la future Vesdrienne, cet itinéraire cyclopiéton tout le long de la Vesdre !

Et pourquoi pas un viaduc au-dessus de la Vesdre ?

Et pourquoi ne pas en profiter pour créer une nouvelle voirie, pour tous, qui servirait aussi bien d’entrée comme de sortie du centre-ville ? Tant qu’à faire, en aménageant un viaduc tout au-dessus de la rivière, par exemple depuis la sortie d’autoroute de Lambermont jusqu’aux Surdents ? Ah bon, ça avait déjà été envisagé et populairement brocardé ? Il y a un demi-siècle ? S’il devait un jour finir par tomber à l’eau, se souviendra-t-on encore du projet City Mall, lancé il y a 20 ans, un demi-siècle plus tard ?

Des économies de bouts de Chandelle ?

Au conseil communal de Herve, Boris Chandelle, conseiller de la minorité (EPH), s’est inquiété de l’éclairage public en ces temps délicats sur le volet financier. "Est-ce nécessaire d’éclairer l’église toute la nuit ? Même à trois heures du matin, je me repère rarement grâce à l’église", a-t-il soulevé.

L’idée serait donc, pour Boris Chandelle, d’éteindre une partie de l’éclairage (ou de l’atténuer). Pas question cependant de forcer un éclairage à la bougie… La majorité étudie diverses options, comme l’ont confirmé Jean-Pol Dellicour et l’échevine Isabelle Levaux, de mèche sur le dossier.

La poésie de Sapin

Serge Sapin Grandfils, le président de séance du conseil communal de Limbourg, est dénué de toute épine… C’est plutôt la douceur de sa poésie du soir qui le caractérise. Lundi, il a clôturé par: "Un sourire coûte moins que l’électricité mais donne plus de lumière."

À vos barbec’!

En fin de conseil, mercredi, Didier Heusdens (Oser Jalhay-Sart) a demandé si l’arrêté concernant les restrictions en matière de consommation d’eau était toujours d’application. Le bourgmestre de Jalhay Michel Fransolet (MR-IC-EJS) a confirmé qu’il était effectivement toujours de mise, la SWDE (la Société wallonne des eaux) ayant encore indiqué dernièrement que la situation restait sous surveillance. "Mais je vous rassure, on peut refaire des barbecues et des feux", a-t-il lancé avec le sourire, en référence à l’interdiction émise lors de la période de sécheresse connue cet été. Une bonne grillade pourrait en effet être une bonne alternative pour éviter d’allumer le chauffage…

Des nouvelles du radar, disparu… des radars

Ce lundi soir, après avoir parlé appels à projets et économies d’énergie, le conseil communal de Thimister-Clermont a pris des nouvelles… du radar fixe du virage de La Forge sur la N3, "qui n’a pas eu le temps d’exister". En effet, il n’avait pas encore flashé un seul automobiliste qu’un conducteur l’a mis en pièce lors d’une sortie de route au début du mois. "C’est quelqu’un qui a raté son virage dans la direction Henri-Chapelle/Battice. Pas de chance pour le radar, j’espère que l’automobiliste n’est pas trop blessé", a glissé le bourgmestre avant d’informer que les restes du radar avaient été enlevés jeudi dernier.