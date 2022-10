Malmedy : des ancêtres et des motos d’exception à l’Oldtimer Bourse

Passionné depuis toujours de vieilles voitures, Georges Dujardin n’hésitait pas avant 2020 à parcourir plus de 40 000 km par an pour assouvir sa passion. Il profitait de ses déplacements pour "s’en mettre plein les yeux" mais aussi pour promouvoir son événement qui est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d’ancêtres qu’ils viennent du Benelux, de France, de Flandre ou d’Angleterre. "Cette année, 140 exposants ont répondu présent. Des marchands d’accessoires, de catalogues, de miniatures, un vendeur spécialisé en outillage et un autre en isolation de véhicules seront là. Les visiteurs pourront admirer des vieilles Porsche, Citroën, NSU mais aussi 4 Kawasaki de 1972, 3 cylindres, 2 temps, une 250, une 350, une 500 et une 750, respectivement blanche, rouge, orange et bleue. D’autres motos et tracteurs seront exposés ou mis en vente. Dès le début, j’ai drastiquement sélectionné les participants car je voulais une bourse de qualité."