Anne-Sophie Nyssen, vous êtes officiellement la nouvelle rectrice de l’ULiège en ce 1er octobre. Que représente ce nouveau cap et comment l’envisagez-vous ?

D’abord, je suis assez fière et très émue d’être la première rectrice de l’ULiège. C’est un moment assez historique. En tout cas, c’est ce qu’on me dit. J’espère que ce n’est pas le fait d’être une femme qui fait que j’ai été élue mais bien la qualité de mon programme, avec des idées fortes et des changements proposés, ainsi que la qualité de l’équipe qui m’entoure. Nous partageons toutes et tous des valeurs communes, notamment celle de l’université publique, qui est une université qui permet à tous les jeunes d’avoir accès à l’enseignement supérieur s’ils le souhaitent. Le but étant d’améliorer les orientations, de renforcer les financements et de permettre à chaque enseignant de donner ses cours de la façon la plus adaptée possible avec les moyens mis à disposition. Je suis persuadée que ce sont l’éducation et la formation à l’esprit critique, à l’éthique, à la recherche de la rigueur qui peuvent nous aider à garder la démocratie au cœur de notre société.

Si vous deviez définir l’université de Liège en quelques mots, quels seraient-ils ?

C’est une université publique qui est inscrite dans une région en révolution postindustrielle, qui a connu une grande prospérité, avec des phases de réduction de cette prospérité. C’est aussi une université qui est à la frontière d’autres pays et donc ouverte vers le monde. On a toujours fait preuve de créativité pour sortir des crises, d’imagination et de fortes solidarités.

Notre université, c’était dans mon programme, c’est aussi une université qui prône une gouvernance plus participative, basée sur des valeurs de collaboration, de solidarité et pas sur la compétition. Et ce n’est pas contradictoire avec l’excellence. Les défis du monde actuel, comme le réchauffement climatique, l’abondance de l’information, la digitalisation du monde nous montrent clairement que nous voulons inventer des réponses à ces défis et ces réponses seront naturellement pluridisciplinaires. Le changement climatique ne peut pas être abordé que sous l’œil de la science de l’environnement ou de la science agronomique, sans tenir compte de l’humain, de l’économie… On a besoin de toutes les disciplines pour travailler sur des réponses systémiques par rapport à ces turbulences que nous vivons.

Les étudiants ont repris le chemin des amphis. Est-ce que depuis la crise sanitaire et les méthodes d’enseignement mises en place, il y a des choses que vous allez conserver ?

On a déjà maintenu l’enseignement hybride pour certains cours. C’est un travail qui a été fait dès l’année passée, après les deux années de période du basculement du tout à distance. J’ai souhaité mettre en place une assemblée générale de l’enseignement numérique pour construire notre plan stratégique de façon collective. Il y avait des étudiants, des scientifiques, des académiques… On s’est posés pour se dire: qu’est-ce qu’on peut apprendre de ces deux années forcées au distanciel ? Il y a eu plusieurs lignes directrices qui sont apparues. Notamment l’importance de permettre aux membres de notre communauté de le faire à leur rythme et donc de ne pas imposer ou fixer des objectifs. On va donc former les gens, grâce au plan relance, tant les étudiants que les enseignants, pour qu’ils se sentent à l’aise et ils pourront, grâce à cette formation, choisir de construire leurs cours en intégrant une partie de numérique ou pas. On va donc se donner du temps pour construire l’hybridation puisque jusqu’ici, on a plutôt tout fait dans l’urgence. Pour le futur, on parle donc de construire cette hybridation, avec une réflexion pédagogique.

Ensuite, avec la crise, on a compris qu’on avait besoin de toutes ces équipes de support. Nous allons donc mettre, dans chacune des facultés, des personnes de proximité pour ce support, de façon à aider les enseignants et les étudiants à s’inscrire dans ce mouvement.

Enfin, au niveau du matériel, à court et moyen terme, l’objectif, c’est d’équiper les facultés de salles qui permettent l’enseignement hybride avec un certain confort.

©EdA LABEYE Philippe

Les universités font souvent remarquer qu’elles ne roulent pas sur l’or et manquent de moyens. Le financement de l’institution, c’est un cheval de bataille ?

Oui. Nous sommes en enveloppe fermée et, malheureusement, cette enveloppe crée la concurrence entre les universités. On est parfois dans des messages contradictoires. D’un côté, on nous demande de réfléchir à la mutualisation, à nos points d’excellence pour les développer ; et d’un autre côté, on nous maintient dans cette enveloppe fermée qui nous pousse à aller chercher des étudiants. Montrer à quel point nous sommes dans une injonction paradoxale, c’est important.

Pendant longtemps, on a fonctionné avec des budgets de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou avec des budgets de recherche mais on peut aussi peut-être développer des financements qui viendraient de donations. On en a déjà mais, par rapport à d’autres, l’ULiège ne fait pas beaucoup de prospection. L’année passée, j’ai souhaité qu’on recrée une fondation "Université de Liège" et ça sera l’occasion de mettre en exergue certains grands projets institutionnels qui pourraient peut-être attirer des donateurs.

Quelles sont vos autres priorités ?

J’en ai quatre. D’abord, il faut transformer nos enseignements pour qu’ils puissent répondre aux défis de la transition environnementale et sociale. J’ajoute le terme «sociale» car il est important de travailler sur les politiques d’égalité. Il y a 3 ans, j’ai voulu organiser un cours transversal, pluridisciplinaire, pour l’ensemble des étudiants, qui aborde les objectifs du développement durable. Il est en place et entre 100 et 200 étudiants le suivent déjà par intérêt, car il n’est pas crédité. Je souhaite donc que ce cours le soit, en collaboration avec les facultés, avec une base commune et interdisciplinaire. Le propre du défi du développement durable, c’est que les réponses sont complexes et doivent être systémiques.

Ensuite, je souhaite une gouvernance plus participative, j’en ai parlé, pour permettre aux membres de l’université de participer à des choix stratégiques.

Troisièmement, il y a la sobriété numérique. On doit former nos jeunes à réfléchir sur ce numérique et à acquérir un esprit critique par rapport à la masse des informations qu’on retrouve partout, notamment sur les réseaux sociaux.

Enfin, il y a le bien-être. Il y a 4 ans, j’ai souhaité qu’on crée une mission bien-être, je souhaite la renforcer. Après ces deux années de Covid et avec les autres crises qui s’annoncent, c’est crucial. On ne sort pas d’une crise si facilement, en se disant que tout va bien. Il y aura encore de la détresse. Comme je le dis, on va devoir réenchanter l’université, donner l’envie de revenir en présentiel et de rencontrer les gens.