La restauration des ponts verviétois débute avec le pont Francval à Ensival

Trois objectifs étaient ainsi poursuivis. "Le premier était de rétablir au plus vite la mobilité au sein des quartiers, rappelle-t-il. Le deuxième objectif est hydraulique et consiste à essayer de diminuer l’empreinte des ponts sur le cours d’eau. Un phénomène qu’on a pu constater dans la nuit précédant les inondations est les crasses, les déchets qui viennent s’agglutiner sur les colonnes des ponts et qui font bouchon. Cela a participé, comme d’autres choses, au débordement et à l’aggravation de la situation à ce moment-là."

«La restauration de ces ponts représente une charge de travail énorme pour la Ville», rappelle l’échevin Maxime Degey.

Enfin, le troisième objectif est davantage esthétique. "C’est l’occasion de refaire plus joli, plus beau", indique Maxime Degey. Un fil conducteur est prévu au niveau des garde-corps, entre autres. Si, au départ, elle espérait pouvoir avoir terminé ce vaste chantier d’ici la fin de l’année – "c’était très ambitieux" – la Ville doit se rendre à l’évidence: certaines phases ne se clôtureront pas avant la fin 2023.

Une pile en moins pour le pont Francval

Ce n’est donc pas un hasard si le pont Francval figure parmi les premiers à être restauré. "C’est un pont qui a une importance stratégique dans la vie du village. Les commerçants nous en parlent très souvent et les habitants aussi. Depuis que le pont n’est plus utilisé, il y a un certain nombre de voitures qui ne passent plus par Ensival." C’est la société Galère qui est ici en charge des travaux. Le chantier a d’ailleurs été installé et devrait durer 44 semaines (soit jusqu’au printemps prochain). Le budget prévu s’élève à 1 300 000 €.

"Il y aura une intervention lourde et structurelle, détaille Vincent Servais, gérant de SEA + Partners et ingénieur civil. Cet ouvrage a connu de grosses dégradations, notamment au niveau de la partie supérieure et de la pile centrale qui a été emportée par les inondations." Celle-ci ne sera pas reconstruite. "On fera un pont à trois arches, et plus quatre".

D’autres travaux ont également déjà démarré du côté du centre de Verviers, au niveau de la passerelle Roggeman, du pont des Récollets, du pont du Chêne, du pont Léopold et du pont des Demis Lunes. Il s’agit ici d’interventions légères (changement des garde-corps, remise en peinture, éclairages…) menées par la société Chêne & Renotec. Ceux-ci travailleront également dès lundi sur le pont d’Al Cûte, où des aménagements avaient déjà été effectués avant juillet 2021. Des garde-corps fidèles à ceux d’origine, classés, vont y être placés.

Voilà à quoi le pont Francval ressemblera après les travaux. ©SEA & Partners

Le quartier de l’Est ensuite

Début octobre, les travaux commenceront sur un autre lot, englobant le pont de Renoupré, le pont Marie-Henriette et le pont de l’Épargne, sur lequel le trafic a été reporté. "Ce dernier est aujourd’hui marqué par le changement de mobilité", note l’échevin des Travaux. Un tassement des fondations a en effet été constaté. Elles seront par conséquent renforcées. Une fois le pont Marie-Henriette terminé en Prés-Javais, vers avril 2023, on s’attaquera au pont des Dardanelles tout proche (rue Hombiet), qui nécessite une réfection lourde.

Enfin, un lot (avec le pont de Nasproué et celui de la Raye) doit encore être attribué. Les deux ouvrages seront complètement remplacés par un pont qui franchit directement la rivière, sans pile, normalement dans le courant de l’année 2023.