"Nous sommes un groupe de passionnés, de collectionneurs sur la Seconde Guerre mondiale et l’on vise à faire des reconstitutions immersives et non pas simplement des camps statiques", partage Fabien Leisten, pompier volontaire de Battice.

Ils seront ainsi une quarantaine à incarner les GI, avec neuf véhicules (jeeps Willys, camion Dodge et GMC) au départ d’Oupeye. Le convoi rejoindra ensuite Battice par Visé, Barchon, Julémont et Charneux. La journée de vendredi est dédiée au passage dans les écoles.

Le samedi sera lui réservé au public avec deux spectacles. Celui de la libération de Battice (11 h 20-12 h 00), prolongée par une exposition photo d’Arvia sur la place du marché (12 h-14 h). Une seconde reconstitution aura lieu ensuite sur la place Albert 1er à Aubel à 16 h. "Les Allemands retranchés à Aubel ont lancé leurs dernières forces dans la bataille avec une embuscade dans le quartier de la Bel. Ils avaient positionné un canon au-dessus de la côte d’Hagelstein pour détruire Aubel si les Américains passaient". Finalement, le dimanche le convoi rejoindra la place colonel Peckham (à la tête du 3e bataillon du 18e régiment d’infanterie de la 1re division) à Gemmenich en passant par Henri-Chapelle et Hombourg. "À 13h, il y a aura une parade de la libération entre le hall sportif et la place. Puis une commémoration au monument."

Programme complet: 1st Infantry Division Trip 2022 sur Facebook