Ce vendredi 30 septembre 2022, une cinquantaine de reconstituteurs ont recréé la libération du village de Charneux devant les yeux émerveillés (et parfois un peu apeurés) des élèves de l’école libre de Charneux, drapeaux américains et belges à la main. "Les Allemands ont déjà fui parce qu’ils savent qu’on les repousse depuis le matin. On arrive en libérateurs sans résistance, mais on sait que les Allemands sont susceptibles d’être dans la région donc on envoie des patrouilles pour vérifier le périmètre. Puis, les Allemands essaient de reprendre le village avec une contre-attaque, mais on les repousse", explique Fabien Leisten aux commandes du groupe de passionnés et de collectionneurs de la Seconde Guerre mondiale à la manœuvre, le Belgian Old Hickory Engineer Group.

Avec l’aide d’autres intervenants belges, mais aussi des néerlandais et luxembourgeois, ils reconstituent ce week-end différentes scènes de la libération du Pays de Herve en se replongeant dans la peau d’un soldat américain de la 1re division d’infanterie ou de soldats de la Wehrmacht. Toujours dans un devoir de mémoire, ils ont décidé lors de cette première journée de convier les écoles des villages par lesquels ils passaient: Bolland, Julémont et Charneux. "Les vétérans que l’on rencontre, même s’il y en a de moins en moins, ne veulent pas que les enfants oublient ce qu’ils ont vécu, pour ne pas que ça se reproduise. C’est une façon plus didactique de leur expliquer." Et les élèves de l’école libre de Charneux, de la 3e maternelle à la 6e primaire, attendaient cette venue avec impatience.

"Dès que l’on a annoncé que l’on allait parler de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient déjà tout contents. En général c’est un sujet qui intéresse beaucoup", rapporte Sandrine Caro, institutrice de 5e primaire . "Les organisateurs nous avaient envoyé une synthèse: une pour les 1,2,3 et une autre pour les 4,5,6, pour nous expliquer ce qu’il s’était passé à Charneux. Puis, chaque enseignant a travaillé le thème en fonction de sa classe. Par exemple, en 6e primaire, l’institutrice en a profité pour voir les droites parallèles en dessinant les drapeaux. En 1re primaire, elle a plus utilisé le récit narratif pour en parler avec une histoire d’un petit chien qui se passe durant la deuxième guerre…" Une petite exposition a également été installée dans la cafétéria du hall sportif grâce aux valises musée sur les deux Guerres mondiales prêtées par la Fédération Wallonie Bruxelles.

Après la reconstitution, les enfants ont également pu approcher les soldats et leurs équipements, pour leur plus grand plaisir. Le convoi a ensuite repris sa route pour installer son campement à la Croix de Charneux, avant les deux rendez-vous publics du samedi: à Battice à 11h20 et à Aubel à 16h.

