Retour sur les 20 ans de la métamorphose de l’abbaye de Stavelot

"On a choisi de faire un focus sur avant, pendant et après les travaux", explique le directeur, Patrick Mignon. Pour ce faire, la scénographe Murielle Denis et la responsable des collections Caroline Hermann ont pris contact avec le bureau d’architecture Artau. "On nous a indiqué qu’ils n’avaient plus d’archives mais que l’on pouvait se rendre au GAR (NDLR: Groupe d’ateliers de recherche de l’ULiège). Il s’avère qu’on y a trouvé une petite pépite", raconte Murielle Denis. De nombreux plans de l’époque y sont en effet conservés, tout comme des photographies imprimées. Un passage par le fonds régional de la bibliothèque de Stavelot leur a ensuite permis de compléter leurs trouvailles.

Ces documents, accompagnés d’explications en français et en néerlandais, ont été répartis sur 18 panneaux accrochés aux fenêtres qui donnent sur le jardin. Plusieurs maquettes, dont une de l’ensemble abbatial et de l’église, sont présentées à l’intérieur, tandis que des télévisions retransmettent des images d’archive fournies par Vedia. "Cela commence par un plan numéroté reprenant l’ensemble des bâtiments afin que le visiteur puisse se situer. Un panneau montre aussi l’abbaye du XVIIIe siècle, où l’on voit encore l’aile nord, qui était en briques et pierres calcaires et qui est aujourd’hui vitrée". On peut également se replonger dans les travaux et les aménagements intérieurs, y compris du parc et du parking sous-terrain. Plusieurs thématiques y sont distillées, telles que les toitures, les caves, la cour d’honneur, les différentes ailes, le site archéologique et les fouilles.

Un chantier de longue haleine

Lancé en 1994, le dossier de restauration et de modernisation a été confié à Luc Dutilleux et Norbert Nelles, de chez Artau. Quand l’administration du patrimoine leur a proposé de s’investir sur le projet, la réponse ne s’est pas fait attendre. "On a tout de suite dit oui", lance Luc Dutilleux. D’un petit aménagement dans l’aile ouest et une passerelle, le duo est passé à un projet global. "Pourquoi aménager une partie alors que l’ensemble souffrait de problèmes du temps et des intempéries ?" Durant 6 ans, une impressionnante équipe a travaillé d’arrache-pied. "C’était un travail de très longue haleine. Il y avait plus ou moins 30 personnes concernées par la mise en place du projet et des centaines d’ouvriers. Il y a également eu une grande collaboration avec les archéologues."

"L’un des éléments déclencheurs dans l’évolution du dossier a sans doute été la nomination des Ateliers Adeline Rispal, qui devaient s’occuper de la scénographie, note Norbert Nelles. Ils ont tout de suite évoqué le fait de retrouver la circulation normale des moines et d’utiliser le cloître comme élément conducteur. Cela voulait dire retrouver une 4e aile, qui était déficiente, et qui permettait un circuit complet mais aussi de recerner un jardin pour le cloître." Il fallait aussi respecter une consigne de la Région wallonne, à savoir s’ouvrir sur la ville. "Ce qui est assez paradoxal pour une abbaye". La responsabilité était donc grande. "Il y avait quand même 1 300 ans d’Histoire derrière." Pour rappel, l’abbaye de Stavelot est l’une des plus anciennes fondations monastiques de Belgique.

Retour sur les 20 ans de la métamorphose de l’abbaye de Stavelot

De nombreux projets et souhaits en attente… de financement

Si l’expo se replonge dans le passé de l’abbaye, Espaces Tourisme & Culture ne manque pas de projets pour le futur.

L’ASBL Espaces Tourisme & Culture ne le cache pas, elle a dans ses tiroirs une multitude d’envies et des souhaits pour le développement de l’abbaye de Stavelot. "On a notamment la réfection de la cour d’honneur, indique Patrick Mignon, le directeur. On aimerait aussi pouvoir finir le premier étage de l’aile est, qui pourrait devenir une fabuleuse salle d’exposition. La partie qui concerne la chapelle pourrait elle aussi être rénovée."

Parmi les dossiers, on retrouve notamment la restauration de la cour d’honneur, à droite de l’abbaye.

Dans ses rêves les plus fous, il aimerait également pouvoir ouvrir la tour de l’abbaye "pour y faire quelque chose au-dessus". "Il y a aussi la rénovation du parking du fond, le fait de rendre les explications autour des vestiges encore plus didactiques… On manque juste actuellement de financement et, vu la conjoncture actuelle, cela ne devrait pas s’arranger. De plus, on ne peut pas faire n’importe quoi sur le site. On doit respecter le patrimoine. Mais, pour moi, le potentiel est encore important", assure Patrick Mignon.

L’échevin du Tourisme, Patrice Lefebvre, a également évoqué l’envie de pouvoir valoriser l’histoire stavelotaine de l’époque contemporaine. "L’idée serait de revenir sur le développement de la commune, y compris du folklore, détaille-t-il. Les touristes, en se baladant à Stavelot, croisent des têtes de Blancs Moussis partout et peuvent se demander de quoi il s’agit. Or nous n’avons pas d’endroit, actuellement, pour le leur expliquer."

L’échevin fait aussi le parallèle avec le patrimoine mémoriel. "La commission patrimoine a réfléchi à un projet qui va bientôt être rédigé et présenté, notamment à l’ASBL Espaces Tourisme & Culture. Il y a encore des espaces disponibles ici qui pourraient être utilisés à cette fin et il existe aussi énormément de documents. On a par exemple une grande collection de journaux locaux qui pourraient sans aucun doute raconter l’évolution de notre ville", déclare Patrice Lefevbre.

www.abbayedestavelot.be