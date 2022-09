Retour du marathon photo urbain, ce samedi à Verviers

Alors, histoire d’en faire "un événement probablement récurrent", se réjouit la photographe et vice-présidente de l’association des commerçants Pascale Neuville, on remet le couvert cette année. Et c’est ce samedi que les participants pourront rivaliser d’imagination pour réaliser les clichés les plus originaux, sur sept thèmes imposés. "Un thème est dévoilé chaque heure. Le candidat a une heure pour réaliser sa meilleure photo" en parcourant la ville de Verviers. "Il n’obtient le second thème qu’à son retour et ainsi de suite."

En 2021, par exemple, les thèmes vers le haut, en rond, la vie sauvage ou encore rues et ruelle étaient autant de sujets – "plutôt larges pour que chacun puisse exprimer sa créativité" – sur lesquels les photographes ont travaillé durant cette journée amusante et aussi "fatigante ", sait l’organisatrice, à marcher, cogiter, photographier pendant pas moins de sept heures.

"À midi, on partage un repas tous ensemble, ce qui apporte aussi de la convivialité." Destiné aux amateurs comme aux professionnels de la photo, ce concours n’accepte pas les utilisateurs de smartphone pour des raisons de retouche photos. "Tout traitement est interdit", insiste Pascale Neuville, qui réfléchit toutefois à organiser une variante du marathon en 2023.

Une exposition en vue

Les meilleures photos (une par thème, choisie par un jury) seront exposées au mois de novembre dans les locaux de Verviers Ambitions. L’événement présentera aussi les grands gagnants de l’édition de 2021 "dont l’expo avait dû être annulée suite à la mise en place du CST et à la remontée du Covid". Des photos qui s’annoncent plutôt "étonnantes", conclut Pascale Neuville.

Le Marathon Photo Urbain organisé aura lieu ce samedi 1er octobre au départ des locaux du « Dragon à 6 Faces » (Crapaurue, 52 à Verviers). Entre 8 h 30 et 17 heures.