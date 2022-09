Malmedy: une demi-journée prévue pour les personnes en situation de handicap

C’est le jeudi 13 octobre, de 13h30 à 16 h, que se tiendra un premier après-midi de découverte dans les locaux de la Mutualité chrétienne, rue Malgrave, à Malmedy. Le but d’Altéo est de permettre aux personnes valides et non valides de se rencontrer et de se joindre à des activités. "L’initiative est née suite à une réflexion sur le peu d’activités mises en place de manière structurelle au niveau des loisirs proposés pour les personnes déficientes intellectuelles ou physiques." Les activités sur place pour y remédier ne manqueront pas . "Il y aura un exercice de réflexion collective, un atelier créatif, un moment de jeux (la boccia donc de la pétanque adaptée). Nous allons permettre aussi aux personnes qui le désirent de briser la glace. Enfin, la journée se terminera par un petit goûter convivial."

Cette nouvelle expérience sera sans doute amenée à se rééditer. "Dans le futur, nous aimerions prévoir des journées similaires. Cela dépendra des idées que nous évoquerons le 13 octobre."

Accessible à tous

Si ce sont les personnes en situation de handicap qui sont surtout conviées pour cette demi-journée, l’accès est cependant ouvert à tous. "Nous nous rendons compte que pour les aidants proches, ces situations sont parfois très lourdes. Nous avons envie que ces personnes reçoivent du temps pour parler avec les autres, pour partager leur vécu. Il y aura un café papote à ce sujet pour les aidants proches."

L’inscription est gratuite et s’effectue par mail à yves.reinkin@skynet.be ou par téléphone au numéro 0478 44 72 67 pour le 5 octobre au plus tard.